В Украине 28 января ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич". Дмитрий Кулеба заверил, что это никак не повлияет на инвестиционный "климат" в Украине в целом.

Источник: МИД Украины

Никакой связи между ситуацией с "Мотор Сич" и рынком инвестиций в Украине нет. Об этом министр иностранных дел Кулеба заявил на брифинге 29 января.

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Что сказал Кулеба

Бизнес понимает, что это частный случай, который требует филигранного решения, чтобы сбалансировать все интересы,

– пояснил министр.

Он добавил, что главное – это сохранить "Мотор Сич" как экономически эффективное и привлекательное украинское предприятие, которое обеспечивает работой десятки тысяч людей. Однако никакой связи между введенными санкциями и инвестициями в Украине нет.

Что известно о санкциях против китайских компаний