Кулеба рассказал, повлияют ли санкции против китайских компаний на рынок инвестиций
В Украине 28 января ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич". Дмитрий Кулеба заверил, что это никак не повлияет на инвестиционный "климат" в Украине в целом.
Источник: МИД Украины
Никакой связи между ситуацией с "Мотор Сич" и рынком инвестиций в Украине нет. Об этом министр иностранных дел Кулеба заявил на брифинге 29 января.
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Что сказал Кулеба
Бизнес понимает, что это частный случай, который требует филигранного решения, чтобы сбалансировать все интересы,
– пояснил министр.
Он добавил, что главное – это сохранить "Мотор Сич" как экономически эффективное и привлекательное украинское предприятие, которое обеспечивает работой десятки тысяч людей. Однако никакой связи между введенными санкциями и инвестициями в Украине нет.
Что известно о санкциях против китайских компаний
- Украина ввела санкции против одного гражданина Китая Ван Цзина и 4 компаний: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.
- Им запретили выводить капитал за пределы Украины, заблокировали активы и тому подобное.
- Санкции ввели на срок до 3 лет.
- Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". 25% акций оставались за Укроборонпромом.
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