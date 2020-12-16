Украина готова к открытию рынка земли уже 20 лет, это зависит не от инвентаризации, а от готовности к принятию реалий рыночной экономики. Процесс по восстановлению Министерства аграрной политики принципиально не повлияет на внедрение рынка земли.

Если министр будет хорошо работать, то соответствующее решение правительства поможет в процессе по рынку земли, однако может быть и наоборот. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель политических вопросов Киевской школы экономики и бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта.

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Решение о ликвидации Минагро

В то же время он отметил, что ликвидация старого Минагро позволила сократить коррупцию и передать сотни предприятий, которые разворовывали, в Фонд госимущества на прозрачную приватизацию.

Павел Кухта рассказал, что тогда ликвидация Министерства аграрной политики была правильным решением. Однако было понятно, что в какой-то момент его нужно будет восстановить.

Сейчас Минэкономики слишком велико, чтобы быть более или менее управляемым. Слишком много направлений, чтобы оно могло работать с ними даже на политическом уровне,

– сказал руководитель политических вопросов КШЕ.

Он добавил, что все будет зависеть от того, в каком формате будут восстанавливать Минагро. Кухта отметил, что соответствующий процесс может быть шансом для нового министра, ведь все нужно будет создать с нуля.

Ликвидация и восстановление Минагро: что надо знать