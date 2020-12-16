Повлияет ли восстановление Минагро на рынок земли: ответ Кухты
Украина готова к открытию рынка земли уже 20 лет, это зависит не от инвентаризации, а от готовности к принятию реалий рыночной экономики. Процесс по восстановлению Министерства аграрной политики принципиально не повлияет на внедрение рынка земли.
Если министр будет хорошо работать, то соответствующее решение правительства поможет в процессе по рынку земли, однако может быть и наоборот. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель политических вопросов Киевской школы экономики и бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта.
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Решение о ликвидации Минагро
В то же время он отметил, что ликвидация старого Минагро позволила сократить коррупцию и передать сотни предприятий, которые разворовывали, в Фонд госимущества на прозрачную приватизацию.
Павел Кухта рассказал, что тогда ликвидация Министерства аграрной политики была правильным решением. Однако было понятно, что в какой-то момент его нужно будет восстановить.
Сейчас Минэкономики слишком велико, чтобы быть более или менее управляемым. Слишком много направлений, чтобы оно могло работать с ними даже на политическом уровне,
– сказал руководитель политических вопросов КШЕ.
Он добавил, что все будет зависеть от того, в каком формате будут восстанавливать Минагро. Кухта отметил, что соответствующий процесс может быть шансом для нового министра, ведь все нужно будет создать с нуля.
Ликвидация и восстановление Минагро: что надо знать
- Министерство аграрной политики ликвидировало правительство Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.
- Сейчас в Украине существует объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства, его глава – Игорь Петрашко.
- Денис Шмыгаль говорил о восстановлении министерства еще в мае 2020 года. При президент этом уверял, что крайний срок создания ведомства – сентябрь 2020 года.
- Недавно на совещании фракции "Слуга народа" обсуждали вероятное назначение главы Госгеокадастра на должность министра аграрной политики.
- 16 декабря Денис Шмигаль заявил, что отдельное Министерство аграрной политики восстановят в начале 2021 года в Украине. В правительстве уже рассматривают кандидатов на пост министра.
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