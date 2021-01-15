Введение государственного регулирования цен на газ может быть решающим для получения кредита от МВФ. В частности, в Фонде обеспокоены этим решением и оно может иметь определенные последствия для Украины.

Впрочем, если в конце отопительного сезона государственное регулирование в Украине отменят, то возможно МВФ частично "закроет глаза" на такое решение. Об этом заявил экс-исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта в эфире 24 канала.

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По его словам, представители МВФ могут поставить вопрос об определенных механизмах предотвращения таких быстрых решений правительства.

Никто не будет заходить на рынок, если в любой момент правительство может неожиданно его отменить. Рынка газа с такими условиями не будет,

– отметил Кухта.

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Он предположил, что до конца отопительного сезона не стоит ожидать каких-то существенных сдвигов в программе МВФ. Однако, как отметил Кухта, еще одной проблемой являются отношения с Фондом.

"У нас приняли такой бюджет, что без МВФ мы его не "вытягиваем". Где-то с сентября 2020 года в нас большие платежи по внешнему долгу, поэтому нам нужен МВФ", – заявил экс-исполняющий обязанностей министра.

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Кухта предположил, что МВФ может "закрыть глаза" на такое решение правительства, однако это было бы странно. Он пояснил, что именно представители Фонда побудили Украину построить такую ​​рыночную модель.

Как отметил экс-исполняющий обязанностей министра, тогда все понимали, что в результате этого люди могут страдать от высоких цен на газ. Поэтому и ввели систему субсидий.

Зато Верховная Рада приняла бюджет с "порезанными" на 1 миллион гривен субсидиями. Из-за этого подняли тарифы,

– пояснил он.

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Согласно прогнозам Кухты, в 2021 году может возникнуть бюджетный кризис. По его словам, в Украине есть проблема выплат по внешним долгам. Как подытожил Кухта, если не хватит денег, то это может привести к дефолту, а бюджет – к катастрофе.

Что этому предшествовало