Рейтинг Владимира Зеленского существенно вырос после введения санкций против Тараса Козака и блокировки телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". Однако приговор активисту Сергею Стерненко не станет причиной резкого падения доверия к президенту.

Такое мнение высказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он заверил, что рейтинг Зеленского может упасть из-за приговора Стерненко, но это будет не так заметно.

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Антипович отметил, что проблема именно в неосведомленности общества о деле Сергея Стерненко.

О санкциях против телеканалов Медведчука знают примерно 80% украинцев. Однако я почему-то думаю, что события Стерненко значительно меньше известны широкой общественности,

– отметил социолог.



Что известно о приговоре Стерненку / Инфографика 24 канала

О влиянии санкций на рейтинг

Антипович отметил, что санкции против Тараса Козака, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко однозначно влияют на рейтинги всех политиков, а не только президента.

Справка. Санкции против кума Владимира Путина Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко ввели 19 февраля. Подробнее читайте по ссылке.

"К росту президентского рейтинга Зеленского также привело небольшое повышение уровня удовлетворенности работой правительства. Речь идет о власти Украины в целом. Поднялся показатель оценки направления развития государства", – подчеркнул социолог.

В то же время рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь" и Юрия Бойко снизился, несмотря на обвинения, которые им предъявили.