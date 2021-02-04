Ткаченко рассказал, повлияет ли блокировка каналов Медведчука на другие СМИ
Александр Ткаченко рассказал, что случай блокирования пророссийских каналов ZIK, NewsOne и" 112 Украина" является уникальным. Он не должен повлиять на судьбу других украинских СМИ.
Источник: "1+1"
Санкции против каналов Тараса Козака могут повлиять на дискуссии относительно стандартов журналистики. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Ткаченко.
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Что сказал Ткаченко
Поскольку это опосредованное финансирование со стороны государства-агрессора, то, я думаю, это исключительная история. Но в целом должно сказаться на дискуссии относительно стандартов журналистики,
- пояснил Ткаченко.
На вопрос, могут ли заблокированные телеканалы возобновить свое вещание, министр пояснил, что здесь дело не только в юридической составляющей.
"Есть процедуры в судах. Но важна общественная точка зрения. Из того, что я увидел в течение вчерашнего дня, то реакция большинства журналистского сообщества и публики заключалась в том, что пришло время ставить точку в такой информационной войне, которую по сути на этой территории развязали каналы", – добавил Ткаченко.
Ранее министр отмечал, что блокирование медведчуковских каналов важно не только из-за угрозы безопасности Украины, но и из-за массовых нарушений стандартов журналистики и фейки.
Блокировка каналов Медведчука: главное
- 2 февраля СНБО ввел санкции против официального владельца ZIK, NewsOne и "112 Украина" Тараса Козака. Каналы прекратили свое вещание.
- Козак заявил, что такое решение – незаконное и свидетельствует о цензуре.
- При этом Евросоюз и ряд других государств мира поддержали блокирование пророссийских каналов.
Что известно о санкциях против Тараса Козака / инфографика 24 канала
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