Александр Ткаченко рассказал, что случай блокирования пророссийских каналов ZIK, NewsOne и" 112 Украина" является уникальным. Он не должен повлиять на судьбу других украинских СМИ.

Источник: "1+1"

Санкции против каналов Тараса Козака могут повлиять на дискуссии относительно стандартов журналистики. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Ткаченко.

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Что сказал Ткаченко

Поскольку это опосредованное финансирование со стороны государства-агрессора, то, я думаю, это исключительная история. Но в целом должно сказаться на дискуссии относительно стандартов журналистики,

- пояснил Ткаченко.

На вопрос, могут ли заблокированные телеканалы возобновить свое вещание, министр пояснил, что здесь дело не только в юридической составляющей.

"Есть процедуры в судах. Но важна общественная точка зрения. Из того, что я увидел в течение вчерашнего дня, то реакция большинства журналистского сообщества и публики заключалась в том, что пришло время ставить точку в такой информационной войне, которую по сути на этой территории развязали каналы", – добавил Ткаченко.

Ранее министр отмечал, что блокирование медведчуковских каналов важно не только из-за угрозы безопасности Украины, но и из-за массовых нарушений стандартов журналистики и фейки.

Блокировка каналов Медведчука: главное

2 февраля СНБО ввел санкции против официального владельца ZIK, NewsOne и "112 Украина" Тараса Козака. Каналы прекратили свое вещание.

Козак заявил, что такое решение – незаконное и свидетельствует о цензуре.

При этом Евросоюз и ряд других государств мира поддержали блокирование пророссийских каналов.



Что известно о санкциях против Тараса Козака / инфографика 24 канала