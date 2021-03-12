Повітряні сили Збройних сил України мають намір взяти на озброєння винищувачі 5 покоління. Зокрема, мовиться і про американські F-15.

Річ у тім, що у найближчі 10 років від більшості теперішніх зразків бойової техніки повинні відмовитися. Про це на презентації стратегії Повітряних сил – 2025 заявив командувач Сергій Дроздов.

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Перший етап перерозброєння

Повітряні сили планують отримати новий багатофункціональний літак покоління 4 ++. Після цього можуть взяти на озброєння 5 покоління.

На цьому етапі розглядають літаки типу Gripen і F-15.

Надалі з поглибленням відносин з партнерами – перехід на сучасний літак п'ятого покоління F-35,

– зазначив Дроздов.



Літак типу Gripen / Фото USAF

Крім того, він зазначив, що протягом наступних 10 років Повітряні сили будуть змушені вивести зі складу основні зразки бойової техніки, які на зараз є на озброєнні.

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