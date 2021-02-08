После блокирования пророссийских телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, которые связывают с Виктором Медведчуком, общество начало говорить и о неоднозначной позиции других телеканалов. "Слуга народа" Никита Потураев защитил медиахолдинг олигарха Рината Ахметова.

Он в эфире программы "Между прочим" заверил, что не стоит ставить знак равенства между другими телеканалами. По словам Потураева, они совсем другие, чем каналы Медведчука.

Интересно Программы, которые уничтожил Медведчук: что раньше показывали на ZIK и "112 Украина"

Свои слова он аргументировал тем, что у Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за последнее время не было никаких претензий, к примеру, к телеканалу "Интер".

Я бы не говорил, что политические проекты, которые принято связывать с господином Ахметовым, были пророссийскими,

– заверил Потураев.

Он признал, что эти проекты не являются такими патриотическими, как понимают это понятие в Киеве, Днепре или, более того, во Львове.

"Однако это точно не проекты, которые направлены на раскол страны или вред нацбезопасности. Это что касается медиахолдинга господина Ахметова", – добавил Потураев.

Блокирование каналов Медведчука: кратко

Телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали в связи с санкциями против депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкции будут действовать минимум 5 лет.

У Зеленского заверили, что отменить указ президента невозможно.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Россия готова ответить на действия Украины – к этому нужно быть готовыми.



Главное о санкциях / Инфографика 24 канала