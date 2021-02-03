Сміявся від душі: Потураєв відреагував на емоційний виступ Рабіновича в Раді
Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович під час виступу у Верховній Раді, 3 лютого, назвав партію "Слуга народу" фашистським дияволом, а президенту пригрозив імпічментом. Представник монобільшості Микита Потураєв відзначив, що від душі сміявся під час таких заяв.
Джерело: 24 канал
Нардеп від "Слуги народу" наголосив, що іншої реакції на такі закиди в притомної людини бути не може.
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За його словами, представники "Опозиційної платформи – За життя" перетворили цим виступом українським парламент на цирк.
Від душі сміявся, пригадуючи листа запорізьких козаків султану,
– прокоментував Микола Потураєв.
Виступ Рабіновича під час засідання парламенту: дивіться відео
Потураєв: Рішення РНБО – наша перемога на інформаційному та економічному фронті
Народний депутат вважає, що рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака є політично-правовим. І наголосив, що не варто все зводити до блокування телеканалів, адже саме це намагається зробити Росія і її агенти впливу.
Це рішення – наша перемога як на економічному фронті, так і на інформаційному. Ми з вами знаємо, що українське законодавство досі дозволяє вести бізнес відвертим агентам російського впливу,
– розповів він.
Микита Потураєв пояснив, що фактично коштом цього бізнесу фінансуються спецоперації Росії проти України. Тому важливо, що це рішення має як інформаційну, так й економічну складову.
Що цьому передувало
- Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Санкцій діятимуть протягом 5 років.
- Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів.
- Згодом Володимир Зеленський прокоментував таке рішення. Президент України заявив, що наша країна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду.
- На закриття телеканалів вже відреагували в Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що таке рішення не відповідає міжнародним нормам.
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