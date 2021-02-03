Депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович во время выступления в Верховной Раде, 3 февраля, назвал партию "Слуга народа" фашистским дьяволом, а пригрозил президенту импичментом. Представитель монобольшинства Никита Потураев отметил, что от души смеялся во время таких заявлений.

Источник: 24 канал

Нардеп от "Слуги народа" подчеркнул, что другой реакции на такие упреки у вменяемого человека быть не может.

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По его словам, представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" превратили этим выступлением украинский парламент в цирк.

От души смеялся, припоминая письмо запорожских казаков султану,

– прокомментировал Николай Потураев.

Выступление Рабиновича во время заседания парламента: смотрите видео

Потураев: Решение СНБО – наша победа на информационном и экономическом фронте

Народный депутат считает, что решение СНБО о введении санкций против соратника Медведчука Тараса Козака является политико-правовым. И подчеркнул, что не стоит все сводить к блокированию телеканалов, ведь именно это пытается сделать Россия и ее агенты влияния.

Это решение – наша победа как на экономическом фронте, так и на информационном. Мы с вами знаем, что украинское законодательство до сих пор позволяет вести бизнес откровенным агентам российского влияния,

– рассказал он.

Никита Потураев пояснил, что фактически за счет этого бизнеса финансируются спецоперации России против Украины. Поэтому важно, что это решение имеет как информационную, так и экономическую составляющую.

Что этому предшествовало

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Санкций будут действовать в течение 5 лет.

Козаку принадлежат такие телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они сейчас прекратили вещание. Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами его каналов.

Впоследствии Владимир Зеленский прокомментировал такое решение. Президент Украины заявил, что наша страна решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду.

На закрытие телеканалов уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение не соответствует международным нормам.

Что предусматривают санкции СНБО / Инфографика 24 канала