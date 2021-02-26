Украинская делегация в ПА ОБСЕ обратила внимание международного сообщества на высказывания российского пропагандиста Владимира Соловьева о Гитлере. Псевдожурналист восхвалял главу нацистского режима.

В своем шоу на российском телевидении пропагандист утверждал, что Гитлер якобы вызывает гораздо больше уважения, чем оппозиционер Алексей Навальный.

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Глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Никита Потураев во время заседания общего комитета по вопросам политики и безопасности ПА ОБСЕ отметил, что Соловьев ранее поддерживал и фашиста Бенито Муссолини.

В своем шоу он подчеркивал, что Гитлер вызывает гораздо больше уважения, чем Алексей Навальный – человек, которого российские власти едва не убили. Разве это не насмешка?,

– сказал нардеп.

Никита Потураев также напомнил, что в составе делегации России в ПА ОБСЕ "до сих пор есть человек, который обвиняется в сексуальном домогательстве". Очевидно говорилось о депутате Госдумы Леониде Слуцком.

Обратите внимание! 15 февраля Соловьев в своей программе на российском телевидении назвал Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии". Пропагандист также сравнил Гитлера и оппозиционера Алексея Навального.

Высказывания Никиты Потураева вполне уместны в контексте нынешней сессии, на которой большое внимание уделено обсуждению таких вопросов, как права женщин и рост антисемитизма.

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