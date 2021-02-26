Пропагандист Соловьев восхвалял Гитлера: Потураев рассказал об этом в ОБСЕ
Украинская делегация в ПА ОБСЕ обратила внимание международного сообщества на высказывания российского пропагандиста Владимира Соловьева о Гитлере. Псевдожурналист восхвалял главу нацистского режима.
Источник:Укринформ
В своем шоу на российском телевидении пропагандист утверждал, что Гитлер якобы вызывает гораздо больше уважения, чем оппозиционер Алексей Навальный.
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Глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Никита Потураев во время заседания общего комитета по вопросам политики и безопасности ПА ОБСЕ отметил, что Соловьев ранее поддерживал и фашиста Бенито Муссолини.
В своем шоу он подчеркивал, что Гитлер вызывает гораздо больше уважения, чем Алексей Навальный – человек, которого российские власти едва не убили. Разве это не насмешка?,
– сказал нардеп.
Никита Потураев также напомнил, что в составе делегации России в ПА ОБСЕ "до сих пор есть человек, который обвиняется в сексуальном домогательстве". Очевидно говорилось о депутате Госдумы Леониде Слуцком.
Высказывания Никиты Потураева вполне уместны в контексте нынешней сессии, на которой большое внимание уделено обсуждению таких вопросов, как права женщин и рост антисемитизма.
Латвия запретила въезд Соловьеву из-за восхваления Гитлера
- 18 февраля 2021 года Латвия запретила въезд на территорию страны российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Ограничения действуют на неопределенный срок.
- В МИД отметили, что ставленника Кремля внесли в список нежелательных лиц из-за прославления нацизма.
- Министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс пояснил, что "прославление нацизма является неприемлемым для Латвии".
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