Потрібна стратегія "замороження" конфлікту, – Асєєв про Донбас
На думку письменника та журналіста Станіслава Асєєва, потрібна стратегія замороження конфлікту на Донбасі. Зокрема, до рівня, коли там перестануть стріляти та вбивати людей.
Источник:"Радіо Свобода"
Асєєв заявив, що, зважаючи на позицію Росії, найближчими роками нічого кардинально не відбудеться.
До речі США можуть подавати сигнал Україні, щоб діяти щодо Росії жорсткіше, – Асєєв
Що каже Асєєв
Журналіст розповів, що одного разу офіційно з'явився в ефірі засідання Тристоронньої контактної групи, коли говорили про катівню бойовиків "Ізоляцію". Річ у тім, що чоловік там був. Асєєв каже, що встиг тільки представитись, а росіяни вже почали його перебивати, вимагаючи забрати мікрофон.
На думку чоловіка, реакція була передбачуваною, тому він сидить за кадром в гуманітарній підгрупі. Асєєв зауважив, що така позиція Росії стосується і звільнення заручників – питання не рухається.
Нам потрібна стратегія "замороження" цього конфлікту хоча б до рівня Придністров’я, там, де не вбивають і не стріляють,
– стверджує журналіст.
Асєєв підсумував, що наразі не виходить вибити важіль впливу Росії на фронті. Коли Україна йде на політичні поступки, окупанти обстрілюють наші позиції. За словами письменника, другим важелем впливу є заручники, якими Росія постійно шантажує.
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