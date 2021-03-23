В Черновцах объявили подозрение в растрате бывшей чиновнице коммунального предприятия. Несколько лет назад женщина потратила миллион гривен на зарплаты работникам "Теплокоммунэнерго", хоть и знала, что деньги выделили на другое.

Заместитель директора в этот момент была исполняющей обязанности руководителя предприятия. Сейчас она отказалась давать комментарии СМИ до завершения судебного процесса.

К теме 17 миллионов для фирмы, которая "отмывала" деньги: в Киевтеплоэнерго заказали сомнительный ремонт

Что выяснило следствие

В октябре 2018 года подозреваемая использовала 1 миллион гривен не по назначению. Эти деньги должны были пойти на модернизацию систем теплоснабжения.

О том, что женщина вероятно использовала средства на выплату зарплаты сообщил "Суспільному" директор этого предприятия. Он отметил, что в тот момент была задолженность перед работниками.

Что дальше произошло с деньгами

Вышеуказанный миллион гривен почти сразу вернули. Это было легко сделать, поскольку их перечислили с внутренних счетов "Теплокоммунэнерго".

Как заметили нецелевое использование средств – неизвестно.

Какое наказание за это возможно

Чиновнице объявили подозрение по статье о нецелевом использовании бюджетных средств. Максимальное наказание по ней – от 2 до 6 лет заключения. Также суд может запретить ей заниматься должностной деятельностью в течение 3 лет.