Взял компенсацию и все простил: потерпевший по делу экс-нардепа Пашинского забрал заявление
Пострадавший от бывшего нардепа Сергея Пашинского Вячеслав Химикус решил забрать свое заявление. Мужчине выплатили компенсацию, и он отказался от каких-либо претензий.
Источник:Фейсбук Марины Париновой
О том, что Химикус решил забрать заявление в отношении экс-нардепа Пашинского, сообщила адвокат потерпевшего Марина Паринова.
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Заявление забрал, стрельбу простил
Сегодня (9 марта – 24) Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск по делу по обвинению Пашинского. Потерпевшему выплатили компенсацию, он сообщил суду, что простил Пашинского и хочет оставить этот ужас позади,
– рассказала адвоката.
Она добавила, что это – позиции ее подзащитного, и она никак на нее не может повлиять. В то же время ее отношение к экс-нардепу не изменилось.
Паринова уточнила, что все 4 года они "честно и последовательно выполняли взятое на себя обязательство защищать интересы Химикуса и бороться за восстановление справедливости".
Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего.
Дело Пашинского: что известно
- В конце декабря 2016 года на Киевщине между Вячеславом Химикусом и Сергеем Пашинским вспыхнул словесный конфликт.
- Во время спора экс-нардеп достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие и выстрелил мужчине в левую ногу.
- В результате пострадавший получил повреждение в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского – мол, в его действиях преступления не нашли.
- 14 ноября 2018 года полиция вручила подозрение уже Химикусу – в хулиганском нападении на Пашинского.
- 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении тяжкого телесного повреждения.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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