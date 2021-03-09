Пострадавший от бывшего нардепа Сергея Пашинского Вячеслав Химикус решил забрать свое заявление. Мужчине выплатили компенсацию, и он отказался от каких-либо претензий.

О том, что Химикус решил забрать заявление в отношении экс-нардепа Пашинского, сообщила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

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Заявление забрал, стрельбу простил

Сегодня (9 марта – 24) Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск по делу по обвинению Пашинского. Потерпевшему выплатили компенсацию, он сообщил суду, что простил Пашинского и хочет оставить этот ужас позади,

– рассказала адвоката.

Она добавила, что это – позиции ее подзащитного, и она никак на нее не может повлиять. В то же время ее отношение к экс-нардепу не изменилось.

Паринова уточнила, что все 4 года они "честно и последовательно выполняли взятое на себя обязательство защищать интересы Химикуса и бороться за восстановление справедливости".

Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего.

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