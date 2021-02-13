Если суд признает народного депутата виновным в неперсональном голосовании, этот депутат "фактически автоматически" потеряет мандат. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ведь неперсональное голосование – кнопкодавство – является уголовным правонарушением.

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Разумков прокомментировал наказание за кнопкодавство

Глава Верховной Рады напомнил, что кнопкодавство – это уголовное преступление. Поэтому и решение относительно установленных случаев принимать будут в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса.

Если вступит в силу решения суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически,

– подчеркнул Дмитрий Разумков.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с нардепом из группы "Доверие" Владиславом Поляком, которому, как сообщили СМИ 12 февраля, Офис генпрокурора сообщил о подозрении – в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

В этом случае речь именно о неперсональном голосовании во время рассмотрения поправок к закону о земле сельскохозяйственного назначения. Правоохранители считают, что указанный депутат неоднократно голосовал карточками своих коллег.

Комментариев от Владислава Полякова относительно этой информации пока не было.

Как Верховная Рада противостоит кнопкодавству

Верховная Рада, говорит ее руководитель, комплексно подходит к вопросу борьбы с кнопкодавством. К счастью, в этом созыве парламента зафиксировали только единичные случаи неперсонального голосования.

Надеемся, в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп,

– рассказал Разумков.