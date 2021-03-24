В Офисе президента не пишут о судебной реформе, ведь недавно внесли законопроект, который "бетонирует" неприкосновенность действующего состава Высшего совета правосудия. Органа, защищающего судебную мафию и атакующего честных судей в частности.

В то же время "слуги народа" проголосовали за законопроект, который отдает ВСП влияние на избрание почти 2 тысяч судей. Об этом в своем блоге "Право на достоинство" рассказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Он добавил, что также законопроект относительно печально известного Окружного административного суда Киева отнимает у него лишь немного полномочий, а подсудность по ключевым направлениям остается.

Павел Вовк и его компания могут и дальше захватывать власть. Именно в этом их подозревает НАБУ. Вот такая ситуация с усилиями властей по очистке судов, точнее с "бетонированием ада", которое происходит в этих судах,

– подчеркнул Шабунин.

Чем могут грозить законопроекты

Он пояснил, что один из соответствующих законопроектов противоречит меморандуму с Международным валютным фондом, второй – также противоречит карте реформ от стран "Большой семерки". За оба законопроекта, по словам Виталия Шабунина, проголосуют до середины лета 2021 года.

Справка. Послы стран "Большой семерки" представили дорожную карту антикоррупционной и судебной реформы в Украине. Предложения G7 касаются изменений в работе Конституционного и Верховного судов.

"Если их примут в таких редакциях, мы потеряем очередной исторический шанс на судебную реформу. Такой же украинцы потеряли во время президентской каденции Петра Порошенко", – сказал руководитель Центра противодействия коррупции.

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