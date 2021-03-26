Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования родным погибших украинских бойцов возле Шумов 26 марта. Президент также попросил о помощи лидеров "нормандской четверки".

Зеленский напомнил, что сегодня, 26 марта, Украина вновь потеряла четырех своих защитников. Он подчеркнул, что цена войны на Донбассе – это жизнь наших людей.

Важно Боевики на Донбассе убили 4 украинских военных

Также по поручению Зеленского начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для выяснения всех обстоятельств дела.

Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня,

– написал президент.

Отметим, что ранее в Офисе Президента заявили, что Зеленский проведет срочную консультацию с лидерами нормандского формата из-за обострения на Донбассе.

Зеленский о ситуации на Донбассе

Президент Зеленский отметил, что с начала 2021 года Украина наблюдает рост эскалации. По словам украинского лидера, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня.

Тогда, едва ли не впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад,

– подчеркнул Зеленский.

Актуально! Одним из погибших возле Шумов военных был Сергей Коваль. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины.

Что известно о трагедии возле Шумов

26 марта в результате циничного обстрела боевиков на Донбассе оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, трагедия произошла в районе Шумов.

В пресс-службе ООС отметили, что во время обстрела Шумов ранения получили 2 украинских бойца , им оперативно оказали медицинскую помощь.

, им оперативно оказали медицинскую помощь. Из-за обострения на передовой украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на срочное заседание.

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