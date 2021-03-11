Потери на 24 миллиона: СБУ разоблачила сеть АЗС на ввозе некачественных нефтепродуктов
Украинские правоохранители разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов. По данным СМИ, говорится о большой сети АЗС Glusco.
Источник:пресс-центр СБУ
Из-за таких действий злоумышленников Украина потеряла минимум 240 миллионов гривен. Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас продолжаются 140 обысков.
Что выяснило следствие
- Эта сеть АЗС принадлежит чиновникам ряда субъектов хозяйствования. Каких именно – не указывается.
- Они организовали незаконную схему ввоза на территорию Украины нефтепродуктов. Ввозили их, в частности, из России.
- Ввоз происходил с помощью морских судов. Правда, злоумышленники обходили таможенный контроль и скрывали реальные объемы.
- Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет примерно 240 миллионов гривен.
По данным издания "Новое время", говорится о сети станций топлива Glusco. Сейчас на ее объектах по всей Украине проходят масштабные обыски. Это подтверждает и профильное издание enkorr. В комментарии журналистам сотрудник Glusco сообщил об обысках в их офисе.
По каким статьям открыли уголовное производство
- Легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем.
- Уклонение от уплаты налогов.
- Злоупотребление властью или служебным положением.
- Незаконное изготовление подакцизных товаров.
Если вину злоумышленников докажут, им может грозить 8 – 15 лет лет тюрьмы. Также у них конфискуют имущество и лишат права до 3 лет занимать определенные должности.
Где сотрудники СБУ проводят 140 обысков
- 13 офисных помещений.
- 7 нефтебаз.
- 13 морских судов.
- 105 автозаправочных станций.
- 2 отдела таможенного оформления.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители собирают доказательства и информацию о вышеуказанных преступлениях. Кроме сотрудников СБУ, привлекли также работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.
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