Украинские правоохранители разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов. По данным СМИ, говорится о большой сети АЗС Glusco.

Из-за таких действий злоумышленников Украина потеряла минимум 240 миллионов гривен. Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас продолжаются 140 обысков.

Что выяснило следствие

Эта сеть АЗС принадлежит чиновникам ряда субъектов хозяйствования. Каких именно – не указывается.

Они организовали незаконную схему ввоза на территорию Украины нефтепродуктов. Ввозили их, в частности, из России.

Ввоз происходил с помощью морских судов. Правда, злоумышленники обходили таможенный контроль и скрывали реальные объемы.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет примерно 240 миллионов гривен.

По данным издания "Новое время", говорится о сети станций топлива Glusco. Сейчас на ее объектах по всей Украине проходят масштабные обыски. Это подтверждает и профильное издание enkorr. В комментарии журналистам сотрудник Glusco сообщил об обысках в их офисе.

По каким статьям открыли уголовное производство

Легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем.

Уклонение от уплаты налогов.

Злоупотребление властью или служебным положением.

Незаконное изготовление подакцизных товаров.

Если вину злоумышленников докажут, им может грозить 8 – 15 лет лет тюрьмы. Также у них конфискуют имущество и лишат права до 3 лет занимать определенные должности.

Где сотрудники СБУ проводят 140 обысков

13 офисных помещений.

7 нефтебаз.

13 морских судов.

105 автозаправочных станций.

2 отдела таможенного оформления.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители собирают доказательства и информацию о вышеуказанных преступлениях. Кроме сотрудников СБУ, привлекли также работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

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