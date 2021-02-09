В ближайшие дни погода в Украине не нормализуется. Снегопады в Украине связаны с выходом циклона с юго-запада, который пока будет господствовать над территорией Украины.

Когда в Украине потеплеет

Потепление в Украине придет не на этой неделе, заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

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Нескоро. Не скажу вам. Точно, что летом. Ориентировочно даже до десяти суток, по прогнозам, потепления не будет,

– сказал Билык.

По его словам, снегопады в Украине связаны с выходом циклона с юго-запада. Чрезмерные осадки прекратятся ориентировочно 13–14 февраля.

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Какой будет погода в следующие дни

До 13–14 февраля в Украине прогнозируют морозы. По данным Укргидрометцентра, холоднее всего будет на севере и западе Украины: до -11 градусов мороза. Ночная температура будет колебаться от -5 до -11 градусов мороза. В Карпатах обещают до -20 градусов мороза. Теплее всего будет на юге: до +11 градусов.

Почти во всех областях Украины, кроме Закарпатской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Крыма погодные условия будут потенциально опасными в течение 9 февраля.



Погода в Украине 9–13 февраля / Скриншот с сайта Гидрометцентра

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Сложные погодные условия с мощными снегопадами во многих областях Украины начались 7 февраля.

В Киеве, на Львовщине, в Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой областях и на Прикарпатье в течение 7–8 февраля выпало до 30 сантиметров снега.

Из-за сильного ветра и снега 9 февраля остались без электричества 273 населенных пункта.

Спасатели отбуксировали 322 транспортных средства (из них 15 авто "скорой" и 10 автобусов), оказали помощь 553 лицам.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли около 2 375 человек и 1 790 единиц техники.

Во Львове к уборке центра от снега присоединились работники городского совета и мэр Андрей Садовый.



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