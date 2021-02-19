Додатковий дохід для України, – Остальцев назвав переваги закону про зброю
У МВС України проти обігу короткоствольної зброї, водночас побоювання – зрозумілі, адже в державі ніколи не було фундаментального закону про зброю. Проте ситуація довкола відповідного дозволу на купівлю могла б вплинути на бюджет держави.
Про це розповів ветеран АТО Леонід Остальцев у своєму блозі "VETERANO блог". Він зауважив, що в Україні поки що немає культури поводження зі зброєю, тож поліція повинна буде заново вчитися, як поводитись в ситуації, коли навпроти опиниться хтось із зареєстрованим пістолетом.
Читайте повний текст блогу Наслідки війни на Сході: чому українцям необхідний закон про зброю
Ветеран АТО пояснив, що закон, а разом з ним право на захист свого життя усіма можливими способами – дуже необхідні. Крім того, що на Сході війна, а озброєні громадяни – це краще ніж не озброєні, додав він.
Для України це потенційний додатковий дохід, адже ринок зброї – величезний. Дозвіл на купівлю відповідної зброї – це в майбутньому значні надходження до бюджету, нові тири та й взагалі нова індустрія,
– сказав Остальцев.
Зброя – велика відповідальність
Для загального розуміння, в законі такого поняття як вільне володіння зброєю – немає, додав він. Водночас ветеран АТО наголосив, що зброя є величезною відповідальністю і кожен мати її не може.
Він пояснив, що відповідне право можуть мати лише ті громадяни, які вивчили правила і поведінку поводження зі зброєю, а також:
- пройшли спеціалізовані тести;
- не мають медичних протипоказань.
Також все це має відбуватися виключно під пильним наглядом та контролем Міністерства внутрішніх справ, сказав Леонід Остальцев.
Дивіться повне відео "VETERANO блог" на 24 каналі:
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