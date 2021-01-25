В крупных городах Украины 25 января люди снова вышли на улицы с требованием к властям снизить тарифы. В основном люди собираются под стенами областных администраций. Правда, в нескольких регионах протестующие перекрыли дороги.

Источник: 24 канал

Тарифные протесты проходят, в частности, в Киеве, Львове, Черновцах, а также в Полтавской, Житомирской и Херсонской областях. Об этом сообщает 24 канал.

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В Киеве протесты добрались до Офиса Президента

Под ОПУ собралось примерно 200 человек. Протестующие выступают за снижение цен на газ. Далее они планируют устроить автопробег к государственной резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

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Заметим, что во время протеста произошла потасовка между правоохранителями и протестующими. Однако через некоторое время ситуация стабилизировалась. Сейчас на месте за порядком следят десятки представителей полиции и МВД.

Ранее из-за запланированной акции протеста в центре столицы, в частности в правительственном квартале полиция и Национальная гвардия перешли на усиленное дежурство.

Тарифные протесты под ОПУ: что там происходило / Фото 24 канала

Во Львове люди собрались под ОГА

Туда пришли примерно 20 – 30 человек. Они требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.

Добавим, что акция проходила в непогоду – падал мокрый снег.

Тарифная акция под ОГА / Фото издания "Четвертая студия"

В Полтаве перекрыли трассу Киев – Харьков

Перекрыли движение примерно пол сотни людей. Правда, время от времени митингующие некоторые авто пропускают. По их словам, они будут повторять перекрытия примерно через каждые пол часа.

Тарифные протесты: перекрытие трассы Киев – Харьков / Фото

Требование митингующих – отставка руководства области и Нафтогаза.

Как митингуют против поднятия тарифов в Полтаве: смотрите видео

"Задохнись, но заплати": тарифный протест в Черновцах также устроили под ОГА

Под Черновицкой облгосадминистрацией собралось более 100 человек. Они требуют снизить тарифы на газ, электроэнергию и водоснабжение. Как рассказали организаторы, своей акцией они хотят привлечь внимание к проблеме высоких тарифов, ведь недостаточно снизить их лишь на период карантина.

Тарифный протест в Черновцах / Фото телеграмм канала "Х**** Черновцы"

К митингующим уже вышел заместитель главы администрации Богдан Ковалюк. Он отметил, отменить тариф на доставку топлива – невозможно, ведь за эти деньги обслуживают газовые сети. В то же время, подчеркнул он Черновицкая ОГА не имеет полномочий формировать тарифы.

С какими плакатами стояли митингующие в Черновцах / Фото Общественного

Что еще происходит на Буковине

После акции под ОГА участники запланировали перекрыть дорогу международного значения в Мамаевцах.

В то же время в селе Оршовцы Черновицкого района более 20 человек уже перекрыли дорогу национального значения Ивано-Франковск – Черновцы. Митингующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают авто.

Также дорогу перекрывают в Бегеромете.

Из-за поднятия тарифов митингующие перекрыли дорогу в селе Оршовцы / Фото Управления патрульной полиции в Черновицкой области

На Харьковщине люди перекрывают дороги

Здесь произошло перекрытие аж 2 государственных трасс. Говорится про:

дорогу Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта в районе Краснограда;

трассу Киев – Харьков-Довжанский в Песочине.

Люди перекрывают дороги на Харьковщине / Фото Status Quo

В Житомире собрались возле горсовета

Но именно возле правительственного учреждения митингующие вышли на улицу Большую Бердичевскую и перекрыли дорогу.

Тарифный протест в Житомире / Фото Zhitomir.INFO

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Что этому предшествовало

С 1 января в Украине выросла цена для населения как на газ, так и на электроэнергию. Поэтому во многих городах проходили тарифные протесты . Что происходило в последний раз – читайте по этой ссылке.

. Что происходило в последний раз – читайте по этой ссылке. 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить проект решения о предельном уровне цены на природный газ для населения на период карантина – 6,99 гривны за кубический метр . Такая цена соответствует минимальной цене на Украинской бирже в январе 2021 года.

. Такая цена соответствует минимальной цене на Украинской бирже в январе 2021 года. "Нафтогаз" в тот же день вечером сообщил, что его газоснабжающая компания (ХПК) готова поставлять газ на таких условиях . Для клиентов ХПК, которые ранее оформили тарифный план "годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за кубический метр в соответствии с условиями договоров.

. Для клиентов ХПК, которые ранее оформили тарифный план "годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за кубический метр в соответствии с условиями договоров. 18 января правительство приняло решение ввести государственное регулирование цены на газ . Говорится о фиксации той самой цены в 6,99 гривны.

. Говорится о фиксации той самой цены в 6,99 гривны. Премьер Денис Шмыгаль отметил, что теперь цена на газ в среднем снизится на 30%, а для некоторых семей – на 40%.

Также в правительстве планируют установить предельный тариф на распределение газа . Он не будет превышать 1,79 гривны за кубометр. Вскоре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна принять соответствующее решение.

. Он не будет превышать 1,79 гривны за кубометр. Вскоре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна принять соответствующее решение. 19 января НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Цены упали на 5 – 30% и отныне составят 1,66 – 1,79 гривны без НДС.

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Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала