Во время заседаний 16–19 марта Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов. В частности, о повышении порога беспошлинных посылок и отмене перевода часов на летнее время.

Во вторник, 16 марта, Верховная Рада будет работать над изменениями в Конституцию, направленными на урегулирование ситуации по назначению руководства НАБУ и Госбюро расследований. Актуально В Украине планируют запретить продажу лекарственных средств детям Какие еще законопроекты рассмотрят 16 марта по земельной реформе;

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