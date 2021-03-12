Посылки, декларации и перевод часов: что будет рассматривать Рада на следующей неделе
Во время заседаний 16–19 марта Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов. В частности, о повышении порога беспошлинных посылок и отмене перевода часов на летнее время.
Источник:Верховная Рада Украины
Во вторник, 16 марта, Верховная Рада будет работать над изменениями в Конституцию, направленными на урегулирование ситуации по назначению руководства НАБУ и Госбюро расследований.
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Какие еще законопроекты рассмотрят 16 марта
- по земельной реформе;
- об узаконивании списка запрещенных для продажи предприятий;
- относительно структуризации валютных кредитов, которые взяли еще до 2014 года.
Какие законопроекты рассмотрят 17 марта
- о рекламе электронных сигарет;
- о повышении порога беспошлинных посылок из-за рубежа до 150 евро;
- о снижении акцизов на электронные сигареты;
- о возвращении уголовной ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.
Над какими вопросами будут работать 18 марта
- снятие депутатских полномочий с двух нардепов. В своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк сообщил, что речь идет об Александре Скичко и Игоре Колыхаеве.
- законопроект об аграрных расписках.
Какие законопроекты рассмотрят 19 марта
- об отмене перевода часов на летнее время;
- о запрете пластиковых пакетов.
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