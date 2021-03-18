Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) опублікував дані, згідно з якими Росія увійшла у трійку найбільших імпортерів українського озброєння. В Укроборонпромі одразу ж спростували такі дані.

Втім, у SIPRI пояснюють: мають особливу методику підрахунку. Згідно з нею, Україна справді постачала зброю протягом 2016 – 2020 років.

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Продаж зброї Росії

За даними SIPRI, Україна в 2016 – 2020 роках на 68% зменшила свою частку на ринку експорту озброєнь.

Наразі Україна на 12-му місці серед світових експортерів озброєнь.

При цьому, стверджує дослідження, другим за обсягом покупцем українського озброєння за цей період стала Росія.

За повідомленням інституту, Росія скупила за 2016 – 2020 роки 20% від усього обсягу експорту українських озброєнь.

Першим серед імпортерів української зброї є Китай, третім – Таїланд.

Нагадаємо. РНБО від 27 серпня 2014 року своїм рішенням припинила експорт товарів військового призначення та подвійного використання до Росії.

Укроборонпром заперечує продаж зброї

На опублікований звіт одразу ж відгукнулися в Укроборонпромі. Там зазначили: державний концерн з 2014 року не уклав жодного контракту на постачання озброєння та військової техніки до Росії.

Заступник гендиректора з управління активами Укроборонпрому Мустафа Найєм підтвердив, що з кінця серпня 2014 року комісія жодного разу не погоджувала жодних контрактів на постачання ОВТ на територію Росії.

Крім того, відповідне рішення РНБО є обов'язковим для виконання усіма органами виконавчої влади,

– зазначив Найєм.

Сьогодні Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) опублікував дані, згідно з якими Росія нібито увійшла у трійку найбільших імпортерів українського озброєння за 2016–2020 роки.



Офіційна заява Концерну з цього приводу: https://t.co/wCh4qbWFkC pic.twitter.com/xrITh1Q5QI — ДК УкрОборонПром (@ukroboronprom) March 16, 2021

Як у SIPRI досліджували продажі

Як повідомила в коментарі "Радіо Свобода" експертка SIPRI Олександра Куімова, цей інститут має власну методику обрахунку рівнів торгівлі зброєю. Ця методика відрізняється від тієї, яку використовують в Україні. Тому дані цього інституту значно різняться від інформації України.

У випадку з експортом озброєнь із України до Росії інститут зараховує до цього також і озброєння, вироблені в Росії за узгодженою ліцензією,

– йдеться у коментарі інституту.

Літаки Ан для Росії

За період 2016 – 2020 років це стосується тільки 9 літаків Ан-148. У примітках SIPRI повідомляє, що літаки модифікації Ан-148-100Е (це пасажирські літаки) мали бути вироблені в самій Росії.

При цьому, зазначають у SIPRI, можливо, всі українські складові надійшли ще до заборони; також можливо, що літаки були виготовлені протягом 2015–2018 років без згоди України і з заміною українських складових на російські.

Турбореактивні двигуни

Крім того, є відкрите замовлення на шість турбореактивних двигунів Д-436 для трьох літаків Бе-200ЧС російської розробки. Однак і тут йдеться про виготовлення літаків у самій Росії за ліцензією від України.

У SIPRI повідомили: це літаки російської розробки й виробництва. Вони, мають по два двигуни Д-436, що були розроблені запорізьким конструкторським бюро "Прогрес" імені Івченка.

Ці двигуни скоріш за все, кажуть в інституті, зробив російський завод "Салют" за українською ліцензією. Втім, "Салют" має і власні права і схоже, що може сам виробляти Д-436 без української ліцензії.