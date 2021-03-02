Может, что-то свое запостите, – посольство Украины потроллило Россию из-за фото Крыма
Посольство России в Великобритании опубликовало в своем твиттере фото из оккупированного Крыма. На нем крепость Ени-Кале подписана как "русская". На сообщение уже отреагировали украинские дипломаты.
Источник:Посольство Украины в Великобритании
Украинское посольство в Великобритании ответило на сообщение российского дипведомства, к тому же – в саркастической манере.
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"Как насчет публикации фотографий со своей территории? Мы знаем, что она – крупнейшая в мире", – отметили украинские дипломаты.
И "предположили", возможно, все хорошие фотографы просто переехали из России в оккупированный ею же Крым. "Крым – это Украина", – отметили в заметке.
К слову, чтобы Россия не забывала, что Крым – это украинский полуостров, напротив посольства государства-оккупанта в Киеве СБУ разместила билборд с соответствующей надписью.
В то же время в Харькове возле российского консульства разместили другой красноречивый баннер. Там также изображен оккупированный Россией Крым – с надписью "Краденое".
Дипломаты не первый раз троллят россиян
Такой троллинг в сторону русских – уже давняя добрая традиция для украинского посольства в Великобритании. В 2018 году дипломаты остроумно ответили кремлевскому пропагандисту Грэму Филлипсу.
Тогда он подал запрос в посольство, чтобы провести интервью с послом Натальей Галибаренко. Взамен ему предложили сделать это в Киеве, в помещении СБУ.
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