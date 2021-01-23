Здание посольства России в Киеве подсветили фотографией оппозиционера Алексея Навального. На такой шаг пошли для поддержки русских-митингующих.

Фотографию подписали "Свободу Навальному". Фото обнародовал журналист Антон Наумлюк в твиттере.

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Кроме Навального, на стене появилось еще и изображение Крыма. На полуострове написали "Свободу заложникам Кремля".

И вот ещё посольство РФ в Киеве pic.twitter.com/AlUd7kzy1a — Антон Наумлюк (@antony_mon) January 23, 2021

Кстати, к посольству пришли около 30 человек и устроили акцию поддержки Навального.

Заметим, 22 января на посольстве Беларуси в Киеве появилась карикатура Путина. Тогда у здания состоялась акция протеста под названием "Украинцы и белорусы вместе против "русского мира".

Протесты в России: коротко

Протесты в российских городах начались 23 января из-за того, что Навального поместили в СИЗО на 30 суток.

Оппозиционера задержали сразу после, того как он прилетел из Германии. Там политик лечился от отравления "Новичком".

Условный срок Навального по делу с махинациями у "Ив-Роше" хотят заменить на реальный.

Силовики уже задержали более 2 тысяч человек. Кроме того, к ним применяли жестокую силу.

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