На стене посольства России в Киеве появилось фото Навального и изображение Крыма
Здание посольства России в Киеве подсветили фотографией оппозиционера Алексея Навального. На такой шаг пошли для поддержки русских-митингующих.
Фотографию подписали "Свободу Навальному". Фото обнародовал журналист Антон Наумлюк в твиттере.
Важно Митингующие пришли под СИЗО к Навальному: силовики хватают людей – фото, видео
Кроме Навального, на стене появилось еще и изображение Крыма. На полуострове написали "Свободу заложникам Кремля".
Кстати, к посольству пришли около 30 человек и устроили акцию поддержки Навального.
Заметим, 22 января на посольстве Беларуси в Киеве появилась карикатура Путина. Тогда у здания состоялась акция протеста под названием "Украинцы и белорусы вместе против "русского мира".
Протесты в России: коротко
- Протесты в российских городах начались 23 января из-за того, что Навального поместили в СИЗО на 30 суток.
- Оппозиционера задержали сразу после, того как он прилетел из Германии. Там политик лечился от отравления "Новичком".
- Условный срок Навального по делу с махинациями у "Ив-Роше" хотят заменить на реальный.
- Силовики уже задержали более 2 тысяч человек. Кроме того, к ним применяли жестокую силу.
Подробнее Снежные бои и почти 2 тысячи задержанных: как Россия протестует за Навального – фото, видео
Поделиться новостью