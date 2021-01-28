Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович относительно украинской иконы, которую подарили Сергею Лаврову. В частности, они обсудили возвращение реликвии в Украину.

Источник: Посол Украины в Хорватии

В частности, представитель Украины выразил надежду, что дату приезда украинских экспертов в Сараево определят как можно быстрее. Посол также отметил, что в этом деле важно способствовать их доступу к реликвии.

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Кирилич отметил, что обсудил этот вопрос и с главным прокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич. Представители стран общались о взаимодействии обеих сторон в деле подаренной иконы.

Главный прокурор заверила, что в этом деле провели большое количество следственных действий,

– подчеркнул посол Украины.

Посол Украины и главный прокурор БиГ / Фото Василия Кирилича

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