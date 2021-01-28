Подаренная Лаврову икона: посол Украины встретился с боснийскими чиновниками
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович относительно украинской иконы, которую подарили Сергею Лаврову. В частности, они обсудили возвращение реликвии в Украину.
Источник: Посол Украины в Хорватии
В частности, представитель Украины выразил надежду, что дату приезда украинских экспертов в Сараево определят как можно быстрее. Посол также отметил, что в этом деле важно способствовать их доступу к реликвии.
Читайте также Украина не понимает языка ультиматумов: МИД о подаренной Лаврову иконе
Кирилич отметил, что обсудил этот вопрос и с главным прокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич. Представители стран общались о взаимодействии обеих сторон в деле подаренной иконы.
Главный прокурор заверила, что в этом деле провели большое количество следственных действий,
– подчеркнул посол Украины.
Посол Украины и главный прокурор БиГ / Фото Василия Кирилича
К теме Украина в дальнейшем требует возвращения подаренной иконы Лаврову: заявление Кулебы
Скандал с украинской иконой: коротко
- Во время пребывания в Сараево сербский представитель Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову старинную украинскую икону.
- После публикации фотографий боснийскими СМИ, в Украине заподозрили, что это старинная икона, которая исчезла из Луганска после его оккупации. Свидетельством этого стала восковая печать на ней.
- МИД Украины обратился с требованием вернуть икону.
- В Боснии заявили, что вернут икону не Украине, а тем, "от кого получили".
- После этого 15 января 2021 года Милорад Додик рассказал, что икону могут вернуть в Украину. Однако это произойдет при условии, если украинская сторона докажет, что действительно искала ее
Поделиться новостью