Разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой состоялся накануне заседания СНБО. На нем приняли решение о санкциях в отношении каналов "пула Медведчука". Посол Украины в США Оксана Маркарова, уверяет, что решение готовилось много месяцев, поэтому от звонка Блинкена не зависело.

Об этом госпожа посол рассказала в интервью. Маркарова отметила, как экс-участник СНБО, она знает, что санкции за несколько часов подготовить не могут, это дело длительного времени.

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Решение властей не следует привязывать к звонкам из Вашингтона

Часть комментаторов сейчас пытается желаемое выдавать за действительное, привязывая самостоятельные решения украинской власти к звонкам из Вашингтона. Однако давайте не будем недооценивать то огромное количество неравнодушных патриотических людей, которые работают в органах государственной власти Украины,

– пояснила Маркарова.

Иностранные партнеры поддерживают решение украинских властей, потому это говорит, отметила госпожа посол, о том, что Киев движется в правильном направлении.

Борьбу с олигархами в США воспринимают по-другому

По борьбе с олигархами, считает Маркарова, то США воспринимают это немного по-другому. Для Вашингтона главное установить равные правила игры для всех.

В своем предвыборном бюллетене в отношении Украины Джо Байден отметил приоритетность установления верховенства права в нашем государстве, борьбе с коррупцией. И в этом заключается идея всего цивилизованного мира: установление равных правил игры для всех, что предоставляет равный доступ к экономическим благам,

– сказала Маркарова.

Для западных стран ненормальная ситуация, когда человек использует ресурсы государства для собственного обогащения. Такие попытки должна останавливать система правосудия.

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Обратите внимание! Президент Зеленский назначил Оксану Маркарову Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США 25 марта.

Блинкен говорил с Кулебой 1 февраля

Отметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 февраля. По словам главы МИД, они обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США. А о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и так называемых медведчуковских каналов на заседании СНБО сообщили 2 февраля.