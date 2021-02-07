Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна достроить газопровод "Северный поток-2" из-за вины перед Россией за Вторую мировую войну. Посол Украины Андрей Мельник напомнил ему, что от Гитлера пострадала не только Россия.

Посол прокомментировал интервью федерального главы Германии в издании Rheinische Post. Мельник заявил, что Украина решительно выступает против искажения истории нацистской оккупации. А также – попыток оправдать достройку скандального газопровода "Северный поток-2".

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Попытка искажения истории

Позицию президента посол Украины в Германии назвал искажением истории нацистской оккупации. А также – попыткой оправдать достройку скандального газопровода "Северный поток-2".

Отметим! Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал решение немецкого правительства об установлении мемориала только польским жертвам нацизма.

По его словам, Штайнмайер повторил десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что Германия должна искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией. Такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".

Прежде всего это касается украинцев, которые входили в состав советского государства, и получили от гитлеровской Германии невероятных человеческих потерь и тотального уничтожения.

Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на уничтожение и порабощение,

– отметил Мельник.

Он напомнил, с 6 миллионов украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены в лагерях военнопленных.

О каком комментарии Штайнмайера говорится

В комментарии Штайнмайер сказал: "Энергетические отношения это почти последний мост между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений".

Он также напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Россию и жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.

"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", – сказал Штайнмайер.

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