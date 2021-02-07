Посол Украины обвинил немецкого президента в искажении истории: причина
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна достроить газопровод "Северный поток-2" из-за вины перед Россией за Вторую мировую войну. Посол Украины Андрей Мельник напомнил ему, что от Гитлера пострадала не только Россия.
Источник:"Укринформ"
Посол прокомментировал интервью федерального главы Германии в издании Rheinische Post. Мельник заявил, что Украина решительно выступает против искажения истории нацистской оккупации. А также – попыток оправдать достройку скандального газопровода "Северный поток-2".
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Попытка искажения истории
Позицию президента посол Украины в Германии назвал искажением истории нацистской оккупации. А также – попыткой оправдать достройку скандального газопровода "Северный поток-2".
По его словам, Штайнмайер повторил десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что Германия должна искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией. Такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
Прежде всего это касается украинцев, которые входили в состав советского государства, и получили от гитлеровской Германии невероятных человеческих потерь и тотального уничтожения.
Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на уничтожение и порабощение,
– отметил Мельник.
О каком комментарии Штайнмайера говорится
В комментарии Штайнмайер сказал: "Энергетические отношения это почти последний мост между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений".
Он также напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Россию и жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.
"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", – сказал Штайнмайер.
Что известно о "Северном потоке-2": коротко
- Конгресс Соединенных Штатов Америки в декабря 2019 года ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для газопровода на большой глубине.
- После этого строительство остановили, но уже в декабре 2020 года его восстановили.
- В США обе палаты парламента одобрили оборонный бюджет на 2021 год, в котором предусмотрели санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Европарламент призвал ужесточить санкции против России и остановить строительство "Северного потока-2".
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