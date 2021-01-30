Посол США: санкции против России за аннексию Крыма не снимут
США и Евросоюз не планируют ослаблять санкции против России из-за аннексии Крыма. В Штатах неизменно отмечают недопустимость нарушения украинских границ.
Источник: "РБК"
Вопрос Украины будет и в дальнейшем приоритетным для администрации Штатов. Об этом сказал посол США в России Джон Салливан.
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Что говорят в США
Исполнительная ветвь американских властей и Конгресс отмечают недопустимость изменения границ без соблюдения закона, то есть аннексию полуострова.
Мы не будем ослаблять санкции. Во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в результате этих событий (захват Крыма – 24 канал),
- заметил Салливан.
Какова позиция ЕС
Посол рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон стремятся решить эту проблему. Однако так, чтобы это было справедливо для Украины и ее народа.
Санкции против России
- Евросоюз ввел антироссийские санкции в 2014 году из-за аннексии Крыма. В сентябре их усилили. Тогда же ограничения наложили и США
- Поэтому с июля 2016 года ограничения продлевают каждые 6 месяцев. Так сделали и в декабре 2020 года.
- Санкции влияют на банковский, финансовый и энергетический сектора государства-агрессора.
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