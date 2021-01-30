США и Евросоюз не планируют ослаблять санкции против России из-за аннексии Крыма. В Штатах неизменно отмечают недопустимость нарушения украинских границ.

Источник: "РБК"

Вопрос Украины будет и в дальнейшем приоритетным для администрации Штатов. Об этом сказал посол США в России Джон Салливан.

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Что говорят в США

Исполнительная ветвь американских властей и Конгресс отмечают недопустимость изменения границ без соблюдения закона, то есть аннексию полуострова.

Мы не будем ослаблять санкции. Во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в результате этих событий (захват Крыма – 24 канал),

- заметил Салливан.

Какова позиция ЕС

Посол рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон стремятся решить эту проблему. Однако так, чтобы это было справедливо для Украины и ее народа.

Санкции против России