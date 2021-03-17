Из-за зверств нацистов Германия должна сделать все для деоккупации Крыма, – посол
Андрей Мельник убежден, что моральной обязанностью Германии является сыграть решающую роль для деоккупации Крыма. Во времена Второй мировой полуостров особенно пострадал от действий нацистов.
Источник:Berliner Zeitung
Посол Украины в Германии Андрей Мельник поблагодарил Германию за введенные против России санкции из-за оккупации Крыма.
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В то же время у Германии также есть моральный долг сыграть решающую роль и положить конец незаконной оккупации Крыма. В ХХ веке нацисты унесли жизни более 8 миллионов украинцев.
По словам Мельника, в сложной колониальной истории Крым сыграл решающую роль. Однако сегодня немецкая общественность, очевидно, этого не осознает.
Нацистская тирания оставила кровавое наследие в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно проработать,
– заявил Мельник.
Что рассказал посол
- Германия 2 раза оккупировала полуостров.
- Сначала это произошло в ходе операции "Фаустшлаг" в 1918 году.
- Вторая оккупация началась в октябре 1941 года и продолжалась до 5 июля 1942 года. Осада Севастополя длилась 9 месяцев.
- Сейчас Германия имеет "историческую возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью".
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