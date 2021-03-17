Андрей Мельник убежден, что моральной обязанностью Германии является сыграть решающую роль для деоккупации Крыма. Во времена Второй мировой полуостров особенно пострадал от действий нацистов.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поблагодарил Германию за введенные против России санкции из-за оккупации Крыма.

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В то же время у Германии также есть моральный долг сыграть решающую роль и положить конец незаконной оккупации Крыма. В ХХ веке нацисты унесли жизни более 8 миллионов украинцев.

По словам Мельника, в сложной колониальной истории Крым сыграл решающую роль. Однако сегодня немецкая общественность, очевидно, этого не осознает.

Нацистская тирания оставила кровавое наследие в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно проработать,

– заявил Мельник.

Что рассказал посол

Германия 2 раза оккупировала полуостров.

Сначала это произошло в ходе операции "Фаустшлаг" в 1918 году.

Вторая оккупация началась в октябре 1941 года и продолжалась до 5 июля 1942 года. Осада Севастополя длилась 9 месяцев.

Сейчас Германия имеет "историческую возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью".

Обратите внимание! В марте 2021 года Европейская служба внешних связей сообщила, что свои кампании дезинформации Россия чаще всего ведет именно против Германии. В пресс-релизе говорится, что "ни одно другое государство Евросоюза не атакуют активнее, чем Германию".