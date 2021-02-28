В ЕС наблюдают за процессом внедрения реформ в Украине. Достижения государства в этом направлении могут стать основой для следующих шагов по евроинтеграции.

Ранее Украина подписала Соглашение о свободной торговле и Соглашение об ассоциации. Также весомым достижением является визовая свобода, считает Каимо Кууск, посол Эстонии в Украине.

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"Да и не только украинцы ездят за границу. Нам нравится, когда вы приезжаете в Европу, и мы также любим путешествовать к вам", – заверил он.

Кууск обратил внимание на то, что посол ЕС в Украине Матти Маасикас накануне дал интервью эстонскому радио. Его спросили, в частности, о состоянии реформ в Украине.

Он ответил, что на протяжении последних лет Украина ввела больше реформ, чем за предыдущие 20 лет. Поэтому, по моему мнению, вы делаете прекрасные шаги,

– подчеркнул посол Эстонии.

И добавил, что теперь Украине важно использовать все возможности, которые предоставляет Соглашение об ассоциации. Мол, тогда можно будет говорить о следующих шагах вперед.

Кууск: Украину ждут замечательные новости

Дипломат отметил, что квоты по определенным товарам, которые Украина экспортирует в ЕС, выполнили уже в конце января. Это значит, что они нужны в Европе, а квоты надо увеличить.

"Я думаю, что уже в ближайшие недели появятся замечательные новости – как для Европы, так и для Украины", – заверил эстонский посол Каимо Кууск.

Важно! Президент Европейского совета Шарль Мишель планирует посетить Украину. Он хочет поехать на Донбасс и встретиться с командованием ООС и наблюдателями ОБСЕ.