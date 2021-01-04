Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что один из идеологов националистического движения в Украине Степан Бандера якобы был союзником нацистского режима. Такие заявления представители Израиля делают уже не впервые.

Украине якобы пора примириться со своим прошлым. Об этом Лион написал на своей странице в Твиттере.

Актуально В городах Украины марши памяти Степана Бандеры: фото, видео

Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время Украине смириться со своим прошлым,

– подчеркнул Лион.

Такими словами чиновник прокомментировал пост про факельное шествие в Киеве, посвященное дню рождения Бандеры.

Обратите внимание! Заявление о том, что Бандера якобы был сообщником нацистов опровергает ряд исторических фактов. В частности, сам деятель провел 2 года в концлагере Заксенхаузен. Братьев Бандеры – Василия и Александра – замучили в концлагере Аушвиц.

Что было ранее

Скандальное заявление Лиона – это уже не первый упрек чиновника в сторону деятелей ОУН-УПА. В декабре 2020 года Лион совместно с послом Польши Бартошем Цихоцки опубликовал заявление, в котором говорилось, что представители украинской власти "до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить".

Причиной возмущения должностных лиц стало постановление о выделении государственных средств на чествование памяти украинских деятелей Андрея Мельника, Ивана Липы и его сына Юрия Липы.

Актуально Чествованием в Украине деятелей ОУН-УПА недовольны Польша и Израиль

Кроме того, послов возмутил баннер, посвященный Бандере, который разместили на здании КГГА.

В Верховной Раде отреагировали на заявление послов. Там отметили, что чиновники высказали ложные утверждения. обвинив украинских деятелей в антисемитизме и разжигании межнациональной розни.

Степан Бандера: что о нем известно