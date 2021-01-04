Время Украине смириться: Посол Израиля назвал Бандеру " сообщником нацистов"
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что один из идеологов националистического движения в Украине Степан Бандера якобы был союзником нацистского режима. Такие заявления представители Израиля делают уже не впервые.
Украине якобы пора примириться со своим прошлым. Об этом Лион написал на своей странице в Твиттере.
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Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время Украине смириться со своим прошлым,
– подчеркнул Лион.
Такими словами чиновник прокомментировал пост про факельное шествие в Киеве, посвященное дню рождения Бандеры.
Что было ранее
Скандальное заявление Лиона – это уже не первый упрек чиновника в сторону деятелей ОУН-УПА. В декабре 2020 года Лион совместно с послом Польши Бартошем Цихоцки опубликовал заявление, в котором говорилось, что представители украинской власти "до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить".
Причиной возмущения должностных лиц стало постановление о выделении государственных средств на чествование памяти украинских деятелей Андрея Мельника, Ивана Липы и его сына Юрия Липы.
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Кроме того, послов возмутил баннер, посвященный Бандере, который разместили на здании КГГА.
В Верховной Раде отреагировали на заявление послов. Там отметили, что чиновники высказали ложные утверждения. обвинив украинских деятелей в антисемитизме и разжигании межнациональной розни.
Степан Бандера: что о нем известно
- Степан Бандера вошел в украинскую историю как один из главных идеологов украинского националистического движения.
- Для ХХ века Бандера стал одной из ключевых личностей.
- После раскола ОУН он стал главой Провода ОУН-Б.
- Совместно с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года.
- За свою деятельность Бандера был заключен в берлинской тюрьме. Впоследствии 2 года пробыл в концлагере Заксенгаузен.
- 15 октября 1959 года Бандеру убили в Мюнхене. Преступление совершил советский агент Богдан Сташинский.
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