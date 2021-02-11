В шестую годовщину подписания Минских соглашений, на Донбассе снайпер российских боевиков застрелил украинского военного. Посол Германии в Украине выразила свои соболезнования по поводу утраты.

Анка Фельдгузен также выразила сожаление, что война на востоке Украины все еще не закончена.

Важно От пули снайпера погиб украинский военный на Донбассе

Мне очень жаль, что мы пока не успели закончить эту войну и сегодня еще один украинский солдат погиб от снайперского огня на линии соприкосновения. Вечная память ему,

– написала посол в своем твиттере.

Она напомнила, что именно в этот день шесть лет назад в Минске начались переговоры, которые должны сдержать военную агрессию России.

Отметим, что именно сегодня Совет Безопасности ООН планирует провести заседание. Встреча состоится онлайн в открытом формате и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Переговоры в Минске шесть лет назад

11 - 12 февраля 2015 года в Минске состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки".

В результате переговоров руководители "четверки" приняли декларацию в поддержку выполнения минского протокола из 13 пунктов, который приняли в 2014 году.

После того, как "четверка" согласовала документ, его подписали посол ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России Михаил Зурабов, а также боевики Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Гибель военного 11 февраля