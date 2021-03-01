Судебная система Украины, реформа которой до сих пор не завершена, стала важнейшей преградой для иностранных инвесторов. Так как пока они не уверены в том, что по форс-мажору смогут добиться справедливости.

Об этом заявил глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия".

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К судебной системе Украины низкий уровень доверия

По его словам, в 2016 году ЕС финансово и институционально поддерживал реформу Верховного Суда в Украине.

Создание его на основе прозрачного жесткого отбора стало историей успеха, так как в результате новый Верховный Суд получил большее доверие и от бизнеса, и от граждан,

– отметил Маасикас.

В то же время глава Представительства ЕС напомнил, что, по опросу Центра Разумкова за ноябрь 2020 года, система судопроизводства находится на 3 месте с точки зрения недоверия общества. Впереди российские СМИ и государственный аппарат.

"37% граждан Украины либо вообще не верят системе судопроизводства, либо уровень доверия к ней очень низкий", – напомнил посол ЕС.

Почему инвесторы не спешат вкладывать в Украину

Маасикас подчеркнул, что доверие к судебной системе – это не просто внутреннее дело Украины.

Неудивительно, что судебная система стала преградой номер один для иностранных инвесторов. Потому что могут быть разные налоговые системы, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что если что-то пойдет не так, он добьется справедливости,

– заявил посол.

И добавил, что сейчас Украина не дает уверенности в таком исходе.

Кроме того, Маасикас отметил, что система судопроизводства, которая имеет дефекты, подрывает доверие граждан к Украине как государству.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 1 марта анонсировал в Украине создание суда в смартфоне. Это позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.