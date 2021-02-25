Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, что Леся Украинка вдохновила ее изучать украинский язык. Ко дню рождения писательницы госпожа посол написала об этом в своем твиттере.

Как отметила дипломат, украинская поэтесса владела десятью языками. Этот факт вдохновляет ее улучшать свой украинский.

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Я вспоминаю сегодня Лесю Украинку в день ее рождения. Кроме своих удивительных даров как писательницы и активистки-феминистки, она владела десятью языками. Я не знаю, что может быть для меня лучшим вдохновением продолжать работать над моим украинским, чем ее пример,

– поделилась Мелинда Симмонс.

Обратите внимание! 25 февраля – день рождения Леси Украинки. Сегодня отмечают 150 годовщину со дня ее рождения. По всей стране люди чтят память великой поэтессы, декламируют отрывки из ее стихов и приветствуют в соцсетях.

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За последние несколько лет в Украине сформировался своеобразный "клуб украиноязычных послов". Это несколько дипломатов, которые начали учить украинский язык или даже свободно говорят на нем. Например, посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Его родным языком является эстонский.