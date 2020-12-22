Посмотрим, что он натворил, тогда будем реагировать, – Арахамия о визите однопартийца в Беларусь
"Слуга народа" пока не комментирует визит в Беларусь и высказывания депутата Евгения Шевченко. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что надо посмотреть, что его коллега "натворил, а потом реагировать".
О визите народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко в Беларусь фракция мало знает. Об этом заявил ее председатель Давид Арахамия на пресс-конференции партии, пишет 24 канал.
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Для меня это новость. Он в отпуске официально. Надо сначала посмотреть, что он там уже натворил, а потом будем как-то реагировать,
– отметил Арахамия.
И добавил, что может сказать только, что Шевченко 3 дня подходит к нему и говорит "давайте вы исключите меня из фракции", а Арахамия ему: "нет, будешь мучиться до самого конца".
"Я думаю, что он по своей стратегии дальше идет для того, чтобы что-то произошло", – добавил Арахамия.
Напомним, ранее "слуга народа" Евгений Шевченко посетил Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает. Там он восхищался качеством дорог и красотой города и людей.
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