"Слуга народа" пока не комментирует визит в Беларусь и высказывания депутата Евгения Шевченко. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что надо посмотреть, что его коллега "натворил, а потом реагировать".

О визите народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко в Беларусь фракция мало знает. Об этом заявил ее председатель Давид Арахамия на пресс-конференции партии, пишет 24 канал.

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Для меня это новость. Он в отпуске официально. Надо сначала посмотреть, что он там уже натворил, а потом будем как-то реагировать,

– отметил Арахамия.

И добавил, что может сказать только, что Шевченко 3 дня подходит к нему и говорит "давайте вы исключите меня из фракции", а Арахамия ему: "нет, будешь мучиться до самого конца".

"Я думаю, что он по своей стратегии дальше идет для того, чтобы что-то произошло", – добавил Арахамия.

Напомним, ранее "слуга народа" Евгений Шевченко посетил Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает. Там он восхищался качеством дорог и красотой города и людей.

Обратите внимание! Это не первый раз Шевченко так увлекается Беларусью. В начале августа 2020 года он поздравлял Александра Лукашенко с победой на выборах. Впоследствии нардеп заявлял, что белорусы выходят на протесты, потому что им "скучно". А также призывал простить Лукашенко его "грехи и преступления".