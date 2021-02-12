"Мир должен вернуться в Украину": что говорят послы, посетившие Донбасс с Зеленским
Мировые дипломаты, которые вместе с президентом Владимиром Зеленским 11 февраля посетили Донбасс, поделились своими впечатлениями в сети. Они пишут о поддержке, мире и воинах.
Источник:24 канал
Вместе с президентом Зеленским Донбасс посетили послы таких стран: США, Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции.
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Что говорят в посольстве США
В твиттере посольства США заявили, что временный поверенный в делах США Кристиан Квин вместе с президентом Украины и коллегами побывали на Донбассе. Дипломаты подошли к линии соприкосновения достаточно близко, чтобы услышать обстрелы.
"Побывала вблизи линии соприкосновения, чтобы услышать, как русские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать украинских защитников. США поддерживают Украину", – говорится в сообщении.
Что говорят в посольстве Франции
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что дипломаты вместе с президентом Зеленским провели у линии соприкосновения весь день.
Полная мобилизация Франции, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и Минского процесса. Мир должен вернуться в Украину,
– подчеркнул де Понсен.
Что говорят в посольстве Великобритании
Госпожа посол Великобритании Мелинда Симонс заявила, что для нее большой честью было посетить Донбасс. Чиновник отметила, что украинские военные рассказали об "их ежедневном опыте режима прекращения огня и случаях его нарушения".
Что говорят в посольстве Канады
Госпожа посол Канады Лариса Галадза отметила, что день на Донбассе позволил понять: война является активной. Особенно важной стала встреча дипломатов с военными в Авдеевке. Это дало понимание динамики режима прекращения огня.
Что говорят в посольстве Швеции
Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг рассказал об "очень ценном брифинге украинских властей". Он позволил понять нынешние вызовы режима прекращения огня на Донбассе.
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