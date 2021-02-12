Мировые дипломаты, которые вместе с президентом Владимиром Зеленским 11 февраля посетили Донбасс, поделились своими впечатлениями в сети. Они пишут о поддержке, мире и воинах.

Вместе с президентом Зеленским Донбасс посетили послы таких стран: США, Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции.

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Что говорят в посольстве США

В твиттере посольства США заявили, что временный поверенный в делах США Кристиан Квин вместе с президентом Украины и коллегами побывали на Донбассе. Дипломаты подошли к линии соприкосновения достаточно близко, чтобы услышать обстрелы.

"Побывала вблизи линии соприкосновения, чтобы услышать, как русские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать украинских защитников. США поддерживают Украину", – говорится в сообщении.

CDA Kvien joined President @ZelenskyyUa & ambassadors from , , , and near the line of contact to hear how Russia’s snipers and Russia-led forces attempt to provoke Ukrainian defenders. The U.S. stands with Ukraine. #PartnerStrong pic.twitter.com/gj9UrAgvXE — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 11, 2021

Что говорят в посольстве Франции

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что дипломаты вместе с президентом Зеленским провели у линии соприкосновения весь день.

Полная мобилизация Франции, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и Минского процесса. Мир должен вернуться в Украину,

– подчеркнул де Понсен.

With President Zelensky we spent the whole day to the Line of contact. Full mobilization of to unblock the #Donbas negotiations within the framework of the Normandy format and the Minsk process. #Peace must return in https://t.co/y1RWzXbAMs — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 11, 2021

Что говорят в посольстве Великобритании

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симонс заявила, что для нее большой честью было посетить Донбасс. Чиновник отметила, что украинские военные рассказали об "их ежедневном опыте режима прекращения огня и случаях его нарушения".

Посол Мелінда Сіммонс разом з @ZelenskyyUa та групою послів відвідала вчора Донбас:



"Великою честю було відвідати Схід разом з колегами послами , щоб послухати, розповіді військових про їхній щоденний досвід режиму припинення вогню та випадки його порушення." https://t.co/yunuVrN4f0 — UK in Ukraine (@UKinUkraine) February 12, 2021

Что говорят в посольстве Канады

Госпожа посол Канады Лариса Галадза отметила, что день на Донбассе позволил понять: война является активной. Особенно важной стала встреча дипломатов с военными в Авдеевке. Это дало понимание динамики режима прекращения огня.

Thursday marked 200 days of ceasefire in the war that is fighting with + -backed separatists in Donbas. Not a perfect ceasefire, sure. But stats tell us it has prevented loss of many lives. Pres Zelenskyy invited some ambassadors to go East & take a closer look. Thread. pic.twitter.com/zXAH1tmzcu — Larisa Galadza - Лариса Ґаладза (@LGaladza) February 12, 2021

Что говорят в посольстве Швеции

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг рассказал об "очень ценном брифинге украинских властей". Он позволил понять нынешние вызовы режима прекращения огня на Донбассе.