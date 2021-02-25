Не только в Украине 25 февраля празднуют 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Послы Германии и Канады в нашем государстве отметили годовщину чтением стихов поэтессы.

Анка Фельдгузен и Лариса Галадза прочитали произведения писательницы на украинском языке. Дипломаты продекламировали стихи "Стояла я і слухала весну" и "Contra spem spero!".

Читайте также Леся Украинка: интересное, скандальное и важное о писательнице

Фельдгузен зачитала стихотворение "Стояла я і слухала весну"

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на украинском языке прочитала произведение Леси Украинки "Стояла я і слухала весну". Стоит отметить, что это ее любимое стихотворение украинской поэтессы.

В этот солнечный почти весенний день особенно приятно прочитать эти строки Леси Украинки! С Днем рождения, Леся!

– написала госпожа посол в твиттере.

#ЛесяУкраїнка150років У цей сонячний майже весняний день особливо приємно прочитати ці рядки Лесі Українки! З Днем народження, Лесю! https://t.co/4uEmtjQWGI — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) February 25, 2021

Галадза продекламировала стихотворение "Contra spem spero!"

Посол Канады в Украине Лариса Заладза зачитала стихотворение "Contra spem spero!" на трех языках – украинском, английском и французском. Об этом сообщает BBC News Ukrainian в фейсбуке.

Посол Великобритании вдохновляется Лесей Украинкой

Посол Великобритании Мелинда Симонс рассказала, что Леся Украинка, которая владела десятью языками, вдохновляет ее на усовершенствование украинского.

Я вспоминаю сегодня Лесю Украинку в день ее рождения. Кроме своих удивительных даров как писательницы и активистки-феминистки, она владела десятью языками. Я не знаю, что может быть для меня лучшим вдохновением продолжать работать над моим украинским, чем ее пример!

– написала дипломатка на своей странице в твиттере.

К слову Леси Украинке – 150 лет: куда поехать, чтобы узнать больше о ее жизни

Что известно о Лесе Украинке – смотрите в видео 24 канала: