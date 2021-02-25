Послы Германии и Канады продекламировали стихи Леси Украинки: трогательные видео
Не только в Украине 25 февраля празднуют 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Послы Германии и Канады в нашем государстве отметили годовщину чтением стихов поэтессы.
Источник:24 канал
Анка Фельдгузен и Лариса Галадза прочитали произведения писательницы на украинском языке. Дипломаты продекламировали стихи "Стояла я і слухала весну" и "Contra spem spero!".
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Фельдгузен зачитала стихотворение "Стояла я і слухала весну"
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на украинском языке прочитала произведение Леси Украинки "Стояла я і слухала весну". Стоит отметить, что это ее любимое стихотворение украинской поэтессы.
В этот солнечный почти весенний день особенно приятно прочитать эти строки Леси Украинки! С Днем рождения, Леся!
– написала госпожа посол в твиттере.
Галадза продекламировала стихотворение "Contra spem spero!"
Посол Канады в Украине Лариса Заладза зачитала стихотворение "Contra spem spero!" на трех языках – украинском, английском и французском. Об этом сообщает BBC News Ukrainian в фейсбуке.
Посол Великобритании вдохновляется Лесей Украинкой
Посол Великобритании Мелинда Симонс рассказала, что Леся Украинка, которая владела десятью языками, вдохновляет ее на усовершенствование украинского.
Я вспоминаю сегодня Лесю Украинку в день ее рождения. Кроме своих удивительных даров как писательницы и активистки-феминистки, она владела десятью языками. Я не знаю, что может быть для меня лучшим вдохновением продолжать работать над моим украинским, чем ее пример!
– написала дипломатка на своей странице в твиттере.
К слову Леси Украинке – 150 лет: куда поехать, чтобы узнать больше о ее жизни
Что известно о Лесе Украинке – смотрите в видео 24 канала:
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