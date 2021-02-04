Встреча с Зеленским: Послы G7 согласны с необходимостью бороться с дезинформацией в Украине
Послы G7 были рады встретиться с президентом Владимиром Зеленским 3 февраля. Этот диалог они охарактеризовали как продуктивный.
Источник: твиттер G7AmbReformUA
В G7 удовлетворены первоначальным прогрессом в вопросе реформы Службы безопасности Украины.
Актуально Зеленский обсудил с послами ЕС и G7 санкции против Козака и его каналов
Что еще сказали послы G7
- Украина нуждается в борьбе с дезинформацией в пределах свободы слова и плюрализма медиа.
- Послы с радостью выслушали амбициозные планы судебной системы, которые озвучил президент Зеленский.
- Украине необходима всесторонняя судебная реформа. Она должна происходить одновременно с реформой Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
- Кроме того, судьи обеспокоены законопроектами "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия". По словам послов, они не обеспечат качественных и честных судей, в которых нуждается Украина.
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