Послы G7 призвали отложить назначение в КСУ и Высший совет правосудия
Представители G7 призвали съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный Суд Украины. К вопросу советуют вернуться после определения прозрачных процессов отбора судей.
Источник:твитер группы послов G7
Послы стран "Большой семерки" 5 марта провели встречу с руководством Верховного суда Украины и Совета судей.
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Что G7 рекомендует Украине
Послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до определения прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора,
– сообщили в G7.
Представители "Большой семерки" подчеркнули свое стремление "помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит объективное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".
В G7 убеждены, что важнейшей частью всесторонней реформы, которая предусматривает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добропорядочности, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначение в судебную систему.
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