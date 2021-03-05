Представители G7 призвали съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный Суд Украины. К вопросу советуют вернуться после определения прозрачных процессов отбора судей.

Послы стран "Большой семерки" 5 марта провели встречу с руководством Верховного суда Украины и Совета судей.

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Что G7 рекомендует Украине

Послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до определения прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора,

– сообщили в G7.

Представители "Большой семерки" подчеркнули свое стремление "помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит объективное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".

В G7 убеждены, что важнейшей частью всесторонней реформы, которая предусматривает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добропорядочности, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначение в судебную систему.

Обратите внимание! Ранее послы стран "Большой семерки" представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения G7 касаются также изменений в работе Конституционного и Верховного Судов.