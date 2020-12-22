Больше 100 лет назад на одной из Уэльских шахт произошла крупнейшая в истории Великобритании авария, связанная с горным делом. При добыче угля, в результате взрыва, погибли 439 горняков.

Виновников трагедии так и не установили, а память погибших почтили почти через 70 лет. Подробнее о взрыве на шахте в городке Сенгенид – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Непрерывная добыча угля

Перед Первой мировой войной горнодобывающая промышленность в Великобритании достигала пика доходности. Спрос на валлийский уголь был очень большим. Значительную часть топлива заказывал Королевский флот Великобритании, а также иностранные мореходные компании. Чтобы обеспечить углем все сферы, добыча на шахтах была непрерывным процессом.

Спасли только одного

Большую часть угольного поля Южного Уэльса составляла долина Абер, которая расположена вблизи города Сенгенид. 24 мая 1901 года на шахте под названием "Универсальная" произошел первый из двух крупных взрывов газа и угольной пыли. Из 82 горняков, которые работали в тот день под землей, удалось спасти только одного.



Взрыв в Сенгениде / Скриншот из видео

Трагедия повторилась через 12 лет, на этот раз в значительно больших масштабах. Утром 14 октября 1913 года на "Универсальной" шахте снова прогремел взрыв. Во время аварии в руднике работали 950 шахтеров. Первым взорвался метан, который снес вверх облако угольной пыли. Это вызвало еще один страшный взрыв. Ужасный грохот раздался в радиусе 11 миль вокруг шахты, а сотни шахтеров оказались под землей в смертельной ловушке.

Спасательная операция

Службы спасения немедленно начали спасательную операцию, которая длилась несколько недель. Прежде всего спасатели сосредоточились на поиске выживших и на борьбе с огнем. В результате пожара, опоры свода стали нестабильными, их падение вызвало выбросы метана. Это могло повлечь повторные взрывы.

При таких падениях пострадали несколько спасателей, одного из них спасти не удалось. Перед спуском под землю многие пожарные писали прощальные письма домой, а некоторые составляли завещания. Никто не мог быть уверен, что им удастся вернуться оттуда живыми. Поскольку водопровод в шахте не работал, тушение пожара происходило с помощью ручных огнетушителей. Такая работа была возможна только в 20-минутные смены. Несмотря на использование респираторов, несколько спасателей пострадали от отравления газом.



В смертельной ловушке в шахте / Скриншот из видео

Пожарные пытались как можно быстрее поднять на поверхность тела погибших и раненых. Всех погибших удалось извлечь из шахты только во второй половине ноября. К тому времени со дня аварии прошло больше месяца. В общем количество погибших достигло 439 человек, среди которых был и один из спасателей. Большинство погибли в результате взрыва, те, кому удалось после него выжить, – отравились угарным газом и задохнулись без кислорода.

Какова причина взрыва

Через некоторое время назвали официальную версию причины взрыва. Вероятнее всего метан вспыхнул из-за искры в электрическом звонке для подачи сигналов. Его использовали, в частности для оповещения наземных работников о:

заполнении вагончиков углем;

необходимости их подъема.

"Универсальная" шахта давно не проходила планируемый технический осмотр, поэтому состояние проводки на рабочем месте шахтеров было далеким от идеального. Руководитель шахты и ее владельцы предстали перед судом, однако добиться справедливости родным погибших так и не удалось. Хозяева не понесли заслуженного наказания. Все обвинения против владельцев шахты суд отклонил, а управляющего обязали выплатить потерпевшим штраф в размере 24 фунтов стерлингов.



Аварийный прииск закрыли в 1981 году / Скриншот из видео

Шахта возобновила работу

Через некоторое время шахта успешно возобновила работу. Окончательно аварийный прииск закрыли только через 15 лет. Это привело к потере 2500 рабочих мест. О трагедии долгое время было не принято вспоминать. Память погибших почтили только в 1981 году, установив мемориальный знак. В октябре 2013 года, на годовщину трагедии, на месте бывшей шахты открыли валлийский национальный мемориал погибшим в результате всех катастроф на шахтах в Уэльсе. На нем изображен спасатель, который пришел на помощь одному из выживших после взрыва.

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Эта трагедия вошла в историю Великобритании как крупнейшая катастрофа в горнодобывающей промышленности. Кроме того, взрыв на шахте в городке Сенгенид считается одной из самых масштабных техногенных аварий прошлого века.