Не успели оправиться от последствий стихии – как готовятся к очередному удару погоды. Дорожники не останавливаясь работают на Ровненщине.

Этот регион – чуть ли не больше всего засыпало снегом. Сегодня, 13 декабря, утром все пути – проездные, однако водителей просят ближайшие дни таки воздержаться от езды по дорогам области.

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Дорожники готовятся к стихии

По словам представителя Службы автомобильных дорог в Ровненской области Дмитрия Леонтиюка, отход снегопада использовали для того, чтобы максимально эффективно расчистить дороги.

Мы это делаем для того, чтобы при наступлении следующих ударов стихии и аномальных снегопадов, которые прогнозируются, иметь запас мощности и запас площади для того, чтобы было куда убирать образования нового снежного покрова,

– отметил Леонтиюк.

До сих пор остается ограниченным движение грузовиков на отдельных участках автодорог Волынской и Ивано-Франковской областей. Спасатели работают в усиленном режиме на большинстве территории Украины.



Непогода в Украине / Фото 24 канала

Отметим! Только за последние сутки из-за снежных заносов приходилось вытягивать более полутысячи автомобилей и грузовиков, а также – несколько карет скорой помощи.

Вытащили грузовик "Без обмежень"

В Ровно из снега вытащили грузовик с музыкальными инструментами рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Транспорт не смог преодолеть путь, когда вез оборудование для концерта.

Больше о том, как ГСЧС спасали популярный музыкальный коллектив читайте здесь.

Во Львове открыли пункты обогрева

Из-за непогоды в Украине обесточены 64 населенных пункта в семи областях. Больше всего на Львовщине. Там 20 сел остаются без электричества, работают бригады облэнерго.



Пункты обогрева во Львове / Фото "Общественное"

В самом Львове обустроили более полсотни пунктов обогрева. Ведь на смену аномальным снегопадам пришли сильные морозы. Один из таких пунктов работает в Ратуше. Также можно погреться и выпить горячего чая в районных администрациях и в городских учреждениях культуры.

Где именно можно погреться во Львове – по ссылке.

Таких мощных снегопадов, как на этой неделе, во Львове не было уже последние несколько лет. Коммунальщики расчищали прежде всего центральные дороги, и только сейчас, когда снегопад прекратился, приводят в порядок внутренние дворы.

Дворник работает, несмотря на почтенный возраст

Дворник Анна Яковлевна активно работает, несмотря на свой почтенный возраст – ей 87 лет. Последние 11 лет она хозяйничает во дворе двух многоэтажек.

Трагический случай в Чернигове

К сожалению, в такое время не обошлось и без трагических случаев. В Чернигове женщина поскользнулась и попала прямо под колеса мусоровоза. Водитель не успел затормозить – от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.



В Чернигове мусоровоз переехал женщину / Фото Полиции Черниговской области

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Тем временем синоптики прогнозируют очередное ухудшение погоды. В Ровненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях – будут метели.

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Местами порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. А в акватории Азовского моря из-за сильных порывов ветра возможно обморожение судов. В высокогорье есть вероятность схода лавин.