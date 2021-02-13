Масштабные последствия непогоды в Украине: дорожники Ровно готовятся к новому удару стихии
Не успели оправиться от последствий стихии – как готовятся к очередному удару погоды. Дорожники не останавливаясь работают на Ровненщине.
Источник:24 канал
Этот регион – чуть ли не больше всего засыпало снегом. Сегодня, 13 декабря, утром все пути – проездные, однако водителей просят ближайшие дни таки воздержаться от езды по дорогам области.
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Дорожники готовятся к стихии
По словам представителя Службы автомобильных дорог в Ровненской области Дмитрия Леонтиюка, отход снегопада использовали для того, чтобы максимально эффективно расчистить дороги.
Мы это делаем для того, чтобы при наступлении следующих ударов стихии и аномальных снегопадов, которые прогнозируются, иметь запас мощности и запас площади для того, чтобы было куда убирать образования нового снежного покрова,
– отметил Леонтиюк.
До сих пор остается ограниченным движение грузовиков на отдельных участках автодорог Волынской и Ивано-Франковской областей. Спасатели работают в усиленном режиме на большинстве территории Украины.
Непогода в Украине / Фото 24 канала
Вытащили грузовик "Без обмежень"
В Ровно из снега вытащили грузовик с музыкальными инструментами рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Транспорт не смог преодолеть путь, когда вез оборудование для концерта.
Во Львове открыли пункты обогрева
Из-за непогоды в Украине обесточены 64 населенных пункта в семи областях. Больше всего на Львовщине. Там 20 сел остаются без электричества, работают бригады облэнерго.
Пункты обогрева во Львове / Фото "Общественное"
В самом Львове обустроили более полсотни пунктов обогрева. Ведь на смену аномальным снегопадам пришли сильные морозы. Один из таких пунктов работает в Ратуше. Также можно погреться и выпить горячего чая в районных администрациях и в городских учреждениях культуры.
Таких мощных снегопадов, как на этой неделе, во Львове не было уже последние несколько лет. Коммунальщики расчищали прежде всего центральные дороги, и только сейчас, когда снегопад прекратился, приводят в порядок внутренние дворы.
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Дворник Анна Яковлевна активно работает, несмотря на свой почтенный возраст – ей 87 лет. Последние 11 лет она хозяйничает во дворе двух многоэтажек.
Трагический случай в Чернигове
К сожалению, в такое время не обошлось и без трагических случаев. В Чернигове женщина поскользнулась и попала прямо под колеса мусоровоза. Водитель не успел затормозить – от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
В Чернигове мусоровоз переехал женщину / Фото Полиции Черниговской области
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды
Тем временем синоптики прогнозируют очередное ухудшение погоды. В Ровненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях – будут метели.
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Местами порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. А в акватории Азовского моря из-за сильных порывов ветра возможно обморожение судов. В высокогорье есть вероятность схода лавин.
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