Ограниченное движение в Одесской области, населенные пункты без света: непогода в Украине
Украина до сих пор страдает от осложнения погодных условий. Вследствие круглосуточной работы снегоочистительной техники, проезд обеспечили на дорогах общего пользования, однако есть проблемы с движением грузовиков в Николаевской и Одесской областях. Более сотни населенных пунктов Украины остались без электроснабжения.
Источник: ГСЧС
В Службе автомобильных дорог сообщили, что пробок на дорогах общего пользования нет.
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Самая сложная ситуация – на Одесщине и Николаевщине
Однако до сих пор ограничено движение грузовиков на дорогах государственного значения в Одесской и Николаевской областях. В частности, говорится о:
- М-05 Киев – Одесса, М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган – в Одесской области;
- М-13 Кропивницкий – Платоново – в Николаевской области.
Для расчистки автодорог привлекли более 840 единиц техники и свыше 1 тысячи работников.
108 населенных пунктов без света
От непогоды страдают не только автодороги, но и населенные пункты. Так, по состоянию на утро 30 января без электроснабжения в Украине остались 108 сел и поселков. Все они в Одесской и Николаевской областях.
Какие прогнозы погоды дальше?В ГСЧС предупредили, что на Украину 1 февраля надвигается новый циклон. Он больше всего заденет северные, центральные и южные области. Прогнозируют значительный прирост снежного покрова, гололедицу и налипание снега.
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