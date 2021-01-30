Украина до сих пор страдает от осложнения погодных условий. Вследствие круглосуточной работы снегоочистительной техники, проезд обеспечили на дорогах общего пользования, однако есть проблемы с движением грузовиков в Николаевской и Одесской областях. Более сотни населенных пунктов Украины остались без электроснабжения.

Источник: ГСЧС

В Службе автомобильных дорог сообщили, что пробок на дорогах общего пользования нет.

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Самая сложная ситуация – на Одесщине и Николаевщине

Однако до сих пор ограничено движение грузовиков на дорогах государственного значения в Одесской и Николаевской областях. В частности, говорится о:

М-05 Киев – Одесса, М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган – в Одесской области;

М-13 Кропивницкий – Платоново – в Николаевской области.

Для расчистки автодорог привлекли более 840 единиц техники и свыше 1 тысячи работников.

Интересно! За время непогоды спасатели отбуксировали 1 тысячу 150 транспортных средств, среди них 29 – автобусов и 31 скорую помощь. Также работники ГСЧС помогли более чем 2 тысячам 100 лицам, среди них были 3 будущие мамы. Также распылили и убрали более сотни деревьев, которые завалили дороги.

108 населенных пунктов без света

От непогоды страдают не только автодороги, но и населенные пункты. Так, по состоянию на утро 30 января без электроснабжения в Украине остались 108 сел и поселков. Все они в Одесской и Николаевской областях.