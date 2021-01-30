Ветер вырывал столбы из земли: последствия мощной непогоды в Одесской области
Уже четвертый день в Одесской области ликвидируют последствия непогоды. Без света до сих пор остаются 74 населенных пункта по всей области. Среди них – село Зориново, в котором проживают около 50 пенсионеров. По их словам, шквальный ветер налетел вечером 27 января.
Источник: 24 канал
Мощный ветер был такой силы, что вырывал из земли электрические столбы.
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Огромные сугробы затрудняют работу электриков
Энергетики смогли добраться в село только накануне. Они убирают поваленные столбы и роют ямы для новых электроопор. Работу осложняют огромные сугробы снега.
Представитель ДТЭК "Одесские теплосети"Алексей Бурлаков отметил, что ветер, гололед, а также налипание снега на электропровода дали большую нагрузку. Поэтому опоры не выдержали, и упали.
Без света также более 200 домов в самой Одессе. Большинство – это частные квартиры и еще 4 многоэтажки. 28 бригад работают над восстановлением электричества в городе.
В Одессе из-за сильных порывов ветра дерево упало на машину / Фото прессслужбы ГСЧС
Не останавливаясь работают также спасатели. Из сугробов они достают транспорт. На государственной трассе Киев – Одесса образовался затор между селами Ревовое и Знаменка.
В пробке находятся около 300 единиц грузового транспорта, к расчистке затора привлечена инженерная техника службы ГСЧС: 20 единиц техники и 30 человек личного состава,
– сообщил начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации Александр Загурский.
И добавил, что из затора извлечено около 200 единиц техники и оказана помощь почти 400 пострадавшим.
На трассах обустроили пункты обогрева
В пунктах обогрева за все дни непогоды накормили 900 человек. В основном – водителей дальнобойщиков, которые долго стояли в пробках. Помогли и местные предприниматели. Они предоставили предметы первой необходимости.
Извлекать автомобили из сугробов также выехали пограничники. С помощью троса, лопат и КрАЗа вытащили несколько легковых машин и грузовиков из снежной ловушки.
Синоптики предупреждают о новом циклоне. Очередное ухудшение погоды в регионе прогнозируют на понедельник, 1 февраля. Будет снег с дождем, поэтому возможно налипание мокрого снега и гололедица.
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