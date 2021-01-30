Уже четвертый день в Одесской области ликвидируют последствия непогоды. Без света до сих пор остаются 74 населенных пункта по всей области. Среди них – село Зориново, в котором проживают около 50 пенсионеров. По их словам, шквальный ветер налетел вечером 27 января.

Источник: 24 канал

Мощный ветер был такой силы, что вырывал из земли электрические столбы.

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Огромные сугробы затрудняют работу электриков

Энергетики смогли добраться в село только накануне. Они убирают поваленные столбы и роют ямы для новых электроопор. Работу осложняют огромные сугробы снега.

Представитель ДТЭК "Одесские теплосети"Алексей Бурлаков отметил, что ветер, гололед, а также налипание снега на электропровода дали большую нагрузку. Поэтому опоры не выдержали, и упали.

Без света также более 200 домов в самой Одессе. Большинство – это частные квартиры и еще 4 многоэтажки. 28 бригад работают над восстановлением электричества в городе.



В Одессе из-за сильных порывов ветра дерево упало на машину / Фото прессслужбы ГСЧС

Не останавливаясь работают также спасатели. Из сугробов они достают транспорт. На государственной трассе Киев – Одесса образовался затор между селами Ревовое и Знаменка.

В пробке находятся около 300 единиц грузового транспорта, к расчистке затора привлечена инженерная техника службы ГСЧС: 20 единиц техники и 30 человек личного состава,

– сообщил начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации Александр Загурский.

И добавил, что из затора извлечено около 200 единиц техники и оказана помощь почти 400 пострадавшим.

На трассах обустроили пункты обогрева

В пунктах обогрева за все дни непогоды накормили 900 человек. В основном – водителей дальнобойщиков, которые долго стояли в пробках. Помогли и местные предприниматели. Они предоставили предметы первой необходимости.

Извлекать автомобили из сугробов также выехали пограничники. С помощью троса, лопат и КрАЗа вытащили несколько легковых машин и грузовиков из снежной ловушки.

Синоптики предупреждают о новом циклоне. Очередное ухудшение погоды в регионе прогнозируют на понедельник, 1 февраля. Будет снег с дождем, поэтому возможно налипание мокрого снега и гололедица.

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