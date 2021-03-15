Бывший член партии "Слуга народа "Александр Дубинский в своем инстаграме написал, что "зеленый был ошибкой". Речь идет якобы об автомобиле, однако понятно, что на самом деле он писал о своей бывшей партии.

Сообщение о пребывании в рядах крупнейшего пропрезидентского монобольшинства в Верховной Раде прокомментировал заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк. Однако Дубинский в привычной для себя форме успел его "послать".

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Исключение Дубинского

Депутат, которого называют "шестеркой" Игоря Коломойского, теперь не только внефракционный, но и беспартийный. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, что Дубинский "испытывал определенные неудобства, которые на него распространялись". В частности, речь идет о правилах, которых придерживаются все однопартийцы.

Дубинский хотел проводить какие-то свои конференции. Теперь он может выбирать любые цвета: фиолетовые или красные шарики,

– саркастически прокомментировал сообщение Корниенко.

Сам депутат считает такие действия мошенничеством, а свое отстранение от руководящей должности называет "попыткой рейдерского захвата". Однако Дубинский попытался провести сомнительное собрание, где хотел переизбрать руководство областного отделения.

Обратите внимание. Собственное увольнение Дубинский прокомментировал так: "Какие-то люди, какая-то конференция, о которой никто из легитимных не знает".

Распад "Слуги народа"

Заостренная и довольно шаткая ситуация может привести к проблемам с единством в монобольшинстве. Например, если Дубинский создаст новый политический межфракционный проект, в который войдут приближенные к олигарху Игорю Коломойскому депутаты. По мнению экспертов, радикальных изменений и распада "зеленых" в ближайшее время не будет.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что депутаты должны определяться:

они с партией;

они остаются лояльными президенту;

или они повторяют судьбу Дубинского.

Это сигнал для всех остальных наредпов. Однако я не ожидаю никаких расколов ни в партии, ни во фракции,

– объяснил он.

Влияние в вопросе раскола монобольшинства имеет Игорь Коломойский. По мнению политологов, олигарху опасно выводить собственную группу влияния из "Слуги народа". Именно потому эти депутаты не будут выступать против президента.

По словам Фесенко, депутаты выберут лояльность к президенту, потому что это "инстинкт выживания", а также – это интересы Коломойского. Он подчеркнул, что олигарху Коломойскому не выгодно начинать открытую войну против Владимира Зеленского.

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В то же время исключение депутата Дубинского из фракции и партии "Слуга народа" является не только маркером политической воли президента Зеленского, но и сигналом для остальных депутатов, которые имеют сомнения относительно пребывания в монобольшинстве. Неизвестно, где власть будет искать голоса, если в президентской фракции не хватит голосов для самостоятельного принятия решений.

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