В объединенной энергосистеме Украины появился дефицит мощности. Соответствующую ситуацию повлекла полная разгрузка Запорожской ТЭС после аварии 3 февраля.

Источник: Укренерго

В то же время 3 февраля аварийная помощь из смежных энергосистем – не активировалась.

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"В результате полной разгрузки Запорожской ТЭС в ОЭС Украины появился дефицит мощности 750 мегаватт, который диспетчеры Укрэнерго компенсировали благодаря увеличению производства электроэнергии на гидроэлектростанциях", – говорится в сообщении.

Соответствующие ГЭС и ГАЭС 3 февраля произвели 26,8 миллиона киловатт-часов, что больше объемов торговых графиков на 8 миллионов, добавили в пресс-службе компании.

В Укрэнерго объяснили, что дефицит компенсировали собственной украинской генерацией, без привлечения аварийной помощи других государств.

Обратите внимание! В Запорожском энергоузле оставались в работе без отключений все линии магистральной сети и подстанции НЭК Укрэнерго.

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