Последствия аварии на Запорожской ТЭС: в энергосистеме Украины появился дефицит мощности
В объединенной энергосистеме Украины появился дефицит мощности. Соответствующую ситуацию повлекла полная разгрузка Запорожской ТЭС после аварии 3 февраля.
Источник: Укренерго
В то же время 3 февраля аварийная помощь из смежных энергосистем – не активировалась.
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"В результате полной разгрузки Запорожской ТЭС в ОЭС Украины появился дефицит мощности 750 мегаватт, который диспетчеры Укрэнерго компенсировали благодаря увеличению производства электроэнергии на гидроэлектростанциях", – говорится в сообщении.
Соответствующие ГЭС и ГАЭС 3 февраля произвели 26,8 миллиона киловатт-часов, что больше объемов торговых графиков на 8 миллионов, добавили в пресс-службе компании.
В Укрэнерго объяснили, что дефицит компенсировали собственной украинской генерацией, без привлечения аварийной помощи других государств.
Авария на Запорожской ТЭС: главное
- На Запорожской тепловой электростанции, которая является крупнейшей ТЭС в Украине, вечером 3 февраля остановились все блоки станции. Почти сразу после этого город оказался в полной темноте.
- В итоге Запорожская ТЭС разгрузилась полностью – до 0 мегаватт с потерей питания собственных нужд.
- В результате – временно были обесточены потребители городов Энергодар и Днепрорудное суммарной нагрузкой.
- Для выяснения обстоятельств инцидента на ТЭС будет создана комиссия с участием представителей всех необходимых инстанций.
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