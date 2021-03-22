Возле Офиса Президента 20 марта прошла массовая акция протеста в поддержку арестованного Сергея Стерненко. Однако погром, который устроили активисты, негативно повлиял на имидж Украины на мировой арене.

Такое мнение высказал нардеп из "Голоса" Андрей Осадчук. Он отметил, что формат протеста был не самым лучшим. По подсчетам Офиса Президента, митингующие нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.

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Отношение "Голоса" к митингам

По словам Осадчука, стоит подробнее рассматривать субботние протесты, а также анализировать, кому это могло бы быть выгодным и какие последствия от таких действий. В частности следует учитывать, как такие разрушительные митинги влияют на отношение мира к Украине.

Картинка, которая была на телевидении – разошлась по всему миру. Это сыграло негативную роль для имиджа Украины. Наши враги из России использовали эту информацию на своих телеканалах,

– заверил нардеп.

Какой вред от протестов

Также он отметил, что акция под Офисом Президента вряд ли приблизила справедливый суд и для Сергея Стерненко, и для других граждан. Поэтому это, по словам Осадченко, не принесло никакой практической пользы для реальных реформ в Украине, а наоборот – помешало им.

Последствия протестов: смотрите видео

Акции в поддержку Стерненко: коротко

Активиста Сергея Стерненко приговорили к более 7 годам тюрьмы.

Украинцы уже несколько раз выходили на митинги с требованием его уволить.

20 марта в Стерненко день рождения. Поэтому митингующие собрались именно в этот день.

Здание Офиса Президента забросали файерами, а также разбили окна.

В Министерстве внутренних дел заявили, что среди протестующих были провокаторы.

Реакция нардепа из "Голоса" Андрея Осадчука: видео