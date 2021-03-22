Россия пользуется этим, – в "Голосе" прокомментировали погром Банковой
Возле Офиса Президента 20 марта прошла массовая акция протеста в поддержку арестованного Сергея Стерненко. Однако погром, который устроили активисты, негативно повлиял на имидж Украины на мировой арене.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал нардеп из "Голоса" Андрей Осадчук. Он отметил, что формат протеста был не самым лучшим. По подсчетам Офиса Президента, митингующие нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.
К теме Кабмин требует реакции силовиков на погром возле Офиса Президента
Отношение "Голоса" к митингам
По словам Осадчука, стоит подробнее рассматривать субботние протесты, а также анализировать, кому это могло бы быть выгодным и какие последствия от таких действий. В частности следует учитывать, как такие разрушительные митинги влияют на отношение мира к Украине.
Картинка, которая была на телевидении – разошлась по всему миру. Это сыграло негативную роль для имиджа Украины. Наши враги из России использовали эту информацию на своих телеканалах,
– заверил нардеп.
Какой вред от протестов
Также он отметил, что акция под Офисом Президента вряд ли приблизила справедливый суд и для Сергея Стерненко, и для других граждан. Поэтому это, по словам Осадченко, не принесло никакой практической пользы для реальных реформ в Украине, а наоборот – помешало им.
Последствия протестов: смотрите видео
Акции в поддержку Стерненко: коротко
- Активиста Сергея Стерненко приговорили к более 7 годам тюрьмы.
- Украинцы уже несколько раз выходили на митинги с требованием его уволить.
- 20 марта в Стерненко день рождения. Поэтому митингующие собрались именно в этот день.
- Здание Офиса Президента забросали файерами, а также разбили окна.
- В Министерстве внутренних дел заявили, что среди протестующих были провокаторы.
Реакция нардепа из "Голоса" Андрея Осадчука: видео
Поделиться новостью