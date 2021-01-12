После захвата Капитолия страсти в США только усиливаются. Конгресс обвиняет Дональда Трампа в подстрекательстве своих последователей к насильственным действиям и готовит уже вторую попытку объявления импичмента.

Однако даже импичмент не спасет страну, ведь "трамписты" готовы и дальше устраивать беспорядки по всей стране, которые правоохранительные органы уже окрестили внутренним терроризмом. Журналист 24 канала Алексей Печий решил проанализировать и разобраться в этой ситуации.

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На ютуб-канале 24 канала состоится прямая трансляция, в которой журналист ответит на главные вопросы – как Трамп планировал захватить власть, что его ожидает в ближайшем будущем, как долго продлится поляризация общества в США и главное – как это скажется на поддержке Украины.

Когда? 12 января в 20:00. Не пропустите!

Смотрите прямую трансляцию с Алексеем Печием о событиях в США на 24 канале: