После трагического пожара в Харькове задержали 3 человек: фото
Правоохранители в Харькове задержали 3 мужчин – их подозревают в причастности к пожару в доме престарелых, который привел к гибели 15 человек. Среди задержанных – владелец дома, его арендатор и администратор учреждения.
По подозрению в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших пожар и гибель 15 человек в доме престарелых в Харькове задержали 3 мужчин. Об этом ночью 22 января сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Главное Пожар в доме престарелых в Харькове: все что известно, фото, видео
Что известно о задержанных из-за пожара в Харькове
В прокуратуре говорят, что причастность задержанных к работе доме престарелых подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия и другие документы. Среди задержанных:
- Владелец дома, в котором произошел пожар.
- Арендатор этого дома.
- Администратор пансионата для престарелых.
Где находятся другие вероятно причастные лица – выясняет следствие. Неотложные следственные действия проводят по месту жительства задержанных и в других местах, чтобы установить все обстоятельства совершенного уголовного преступления.
После пожара в Харькове задержали 3 человек: фото Харьковской прокуратуры
Коротко о трагедии в Харькове 21 января
- 21 января в 15:03 в Харькове в двухэтажном доме на улице Нижней Гиевской, 150-б произошел пожар.
- По предварительным данным, этот дом переоборудовали под пансионат для пожилых людей.
- На момент пожара там находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 – в больнице.
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