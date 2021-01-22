Правоохранители в Харькове задержали 3 мужчин – их подозревают в причастности к пожару в доме престарелых, который привел к гибели 15 человек. Среди задержанных – владелец дома, его арендатор и администратор учреждения.

По подозрению в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших пожар и гибель 15 человек в доме престарелых в Харькове задержали 3 мужчин. Об этом ночью 22 января сообщили в прокуратуре Харьковской области.

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Что известно о задержанных из-за пожара в Харькове

В прокуратуре говорят, что причастность задержанных к работе доме престарелых подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия и другие документы. Среди задержанных:

Владелец дома, в котором произошел пожар.

Арендатор этого дома.

Администратор пансионата для престарелых.

Где находятся другие вероятно причастные лица – выясняет следствие. Неотложные следственные действия проводят по месту жительства задержанных и в других местах, чтобы установить все обстоятельства совершенного уголовного преступления.

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Коротко о трагедии в Харькове 21 января

21 января в 15:03 в Харькове в двухэтажном доме на улице Нижней Гиевской, 150-б произошел пожар.

По предварительным данным, этот дом переоборудовали под пансионат для пожилых людей.

На момент пожара там находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 – в больнице.