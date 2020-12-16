В Запорожье вечером 15 декабря избрали председателя областного совета. Им стал кандидат от "Слуги народа" Виталий Боговин. Этому предшествовал конфликт между депутатами, переросший в беспорядки. Кроме того, оппозиционеры обвиняют большинство в захвате власти. Боговина выбирали за закрытыми дверями.

Подробности избрания Боговина

Его избрали по результатам тайного голосования. Об этом говорится в решении, которое обнародовали на сайте Запорожского облсовета.

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Все произошло в рамках действующего законодательства по регламенту. Решение приняли единогласно. Присутствовало большинство членов счетной комиссии – четыре (из семи – 24 канал),

– отметил заместитель председателя счетной комиссии, депутат облсовета от "Батькивщины "Вячеслав Колесников в комментарии "Радио Свобода".

Боговин в фейсбуке написал, что за его кандидатуру проголосовали 43 народных избранника. В то же время он рассказал о попытках "пророссийской партии" сорвать голосование.

"Спасибо депутатам за доверие! Мы вместе дали решительный отпор российскому агрессору. ЗНР здесь никогда не будет!" – подчеркнул он.

Боговин до избрания председателем Запорожского облсовета возглавлял Запорожскую ОГА. Он заверил, что уже сложил полномочия главы региона.

Добавим, что депутатское большинство Запорожского областного совета состоит из представителей партий:

"Слуга народа",

"Оппозиционный блок",

"Родина",

"Единение".

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Что заявляют оппозиционные политсилы

Один из лидеров запорожской ячейки ОПЗЖ Владимир Кальцев убеждает, что в голосовании участвовала лишь часть депутатов областного совета. И сам процесс происходил за пределами сессионного зала и за закрытыми дверями. По его словам, это является захватом власти в регионе. Поэтому он собирается подать соответствующее обращение к руководству СБУ.

О захвате власти также заявили и представители фракции "Европейская Солидарность". Политсила пятого президента Порошенко обнародовала официальное обращение с требованием к правоохранительным органам дать соответствующую оценку событиям в Запорожском областном совете.

Как на эти упреки отреагировал Боговин

Боговин на вопрос журналистов, почему на заседание не допустили представителей СМИ, заявил, что этот вопрос следует задавать не ему. Он также сказал, что не видел, когда в зал, где проходило заседание, не допускали других депутатов.

Все было отснято на видео, согласно регламенту. Все протоколы были подписны. В реестре все подписи – в большинстве. В рамках закона,

– подчеркнул избранный председатель Запорожского облсовета.

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Что предшествовало избранию Боговина

15 декабря должно было продолжиться заседание первой сессии Запорожского областного совета. Поскольку еще 12 числа депутаты не смогли установить результаты голосования за главу облсовета.

В начале заседания было зарегистрировано 23 депутата из 84 возможных . Поэтому из-за отсутствия кворума возобновить работу депутаты не могли.

. Поэтому из-за отсутствия кворума возобновить работу депутаты не могли. Депутаты от фракций "Слуга народа", "Оппозиционного блока", "Единение" и "Батькивщины" во главе с председателем ОГА Виталием Боговиным покинули зал областного совета и собрались отдельно в 300-й зале Запорожской ОГА.

областного совета и собрались отдельно в 300-й зале Запорожской ОГА. Впоследствии сюда пришли депутаты от ОПЗЖ, а также присутствующие на заседании областного совета народные депутаты от ОПЗЖ Александр Пономарев и Владимир Кальцев. Впрочем, попасть в помещение они не смогли – вход в него охраняли неизвестные молодые люди, которые ранее находились возле приемной председателя ОГА и представились ветеранами войны на Донбассе.

Также в зале случился спор между Боговиным и Кальцевым. После этого один из членов президиума объявил , что большинство его коллег избрали нового председателя на сессии вместо представителя ОПЗЖ . Также было решено продлить сессию 17 и 18 декабря.

один из членов президиума объявил . Также было решено продлить сессию 17 и 18 декабря. Впоследствии депутаты облсовета от ОПЗЖ позвали в 300-й зал полицию и требовали от нее завести их в зал. Молодые люди покинули место у входа в 300-й зал, впрочем зайти туда депутаты от других фракций не могли – двери в зал были закрыты. Журналистов туда также не пускали и не приглашали.

Журналистов туда также не пускали и не приглашали. Кроме того, по словам Кальцева четырех депутатов в 300-м зале удерживали насильно и они хотели покинуть помещение. Поэтому лидер ОПЗЖ требовал от полиции открыть дверь.

По прибытии правоохранителей вход в зал оградили лентой и полиция никого не пропускала.

Но через некоторое время депутатов, которые находились в 300-м зале ОГА, по одиночке выпускали через закрытые двери через запасной вход зала со стороны областного совета.

через запасной вход зала со стороны областного совета. Наконец возле приемной председателя ОГА Боговин и представитель фракции "Батькивщина", экс-заместитель Владислав Куценко дали брифинг, на котором сообщили об избрании председателя областного совета.

Добавим, во время тайного голосования депутаты оппозиционных фракций заметили, что депутаты большинства, вместо одной отметки в бюллетенях напротив фамилии кандидата, ставили порядковые номера от 1 до 40. Оппозиционеры утверждали, что эти номера были присвоены каждому депутату большинства для того, чтобы отслеживать как проголосовал каждый из "сателлитов".

Представители большинства пытались вынести данные бюллетени из помещения, в результате чего возникла драка.

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Краткая биография Виталия Боговина