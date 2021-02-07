Вскоре после затяжных метелей Одесскую область затопило. По состоянию на 7 февраля худшая ситуация в Килии и Лесках в Измаильском районе.

Глава Киликийской объединенной территориальной общины Вячеслав Чернявский называет причиной бедствия продолжительное ненастье: метели и дожди. Обратите внимание Из-за непогоды в Одесской области не успели спасти новорожденную девочку Чиновник заявил, что уже обратился за помощью в Государственное агентство водных ресурсов Украины и бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная. Детали Дренажные воды откачивает Киликийское управление водного хозяйства. Однако для этого нужны деньги – примерно 600 тысяч гривен. Однако пока община не получила никакой помощи. Чернявский пожаловался, что в ведомствах ему не отвечают уже 7 дней. Местные предприниматели откачивают воду за собственные деньги. Люди надеются, что уже в ближайшее время погодные условия стабилизируются. Обратите внимание! В конце января 2021 года Одесская область оказалась в эпицентре непогоды. Движение на дорогах было ограничено, многие населенные пункты остались без света. Одесскую область затопило / "Думская"