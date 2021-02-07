После снегопада наступил потоп: Одесскую область затопило – фото
Вскоре после затяжных метелей Одесскую область затопило. По состоянию на 7 февраля худшая ситуация в Килии и Лесках в Измаильском районе.
Источник:"Думкая"
Глава Киликийской объединенной территориальной общины Вячеслав Чернявский называет причиной бедствия продолжительное ненастье: метели и дожди.
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Чиновник заявил, что уже обратился за помощью в Государственное агентство водных ресурсов Украины и бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.
Детали
- Дренажные воды откачивает Киликийское управление водного хозяйства. Однако для этого нужны деньги – примерно 600 тысяч гривен.
- Однако пока община не получила никакой помощи. Чернявский пожаловался, что в ведомствах ему не отвечают уже 7 дней.
- Местные предприниматели откачивают воду за собственные деньги.
- Люди надеются, что уже в ближайшее время погодные условия стабилизируются.
Одесскую область затопило / "Думская"
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